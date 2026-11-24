Россия потеряла более 1 800 военнослужащих за сутки войны в Украине
Киев • УНН
За сутки 23 ноября российские войска потеряли 1 848 военнослужащих. Общие потери рф с начала вторжения достигли около 1 641 489 человек.
В течение суток 23 ноября противник потерял в войне в Украине 1 848 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 24 ноября достигли около 1 641 489 человек.
Напомним
В ночь на 21 ноября Силы обороны нанесли ряд ударов по объектам оккупантов, в частности, поражены склад боеприпасов подразделения противника, пункты управления, а также мост.
Потери рф в войне могли достичь 720 тысяч — расследование24.11.26, 02:17 • 5522 просмотра