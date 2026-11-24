В течение суток 23 ноября противник потерял в войне в Украине 1 848 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 24 ноября достигли около 1 641 489 человек.

Напомним

В ночь на 21 ноября Силы обороны нанесли ряд ударов по объектам оккупантов, в частности, поражены склад боеприпасов подразделения противника, пункты управления, а также мост.

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