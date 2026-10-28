Помощь Украине от союзников вне ЕС может сократиться почти в пять раз в 2027 году — FT
Киев • УНН
Обещанная помощь Украине от партнёров вне ЕС может уменьшиться с 19 до 4 млрд евро в 2027 году. Дефицит оценивают в 70 млрд.
Финансовая поддержка Украины со стороны международных партнеров, которые не входят в Европейский Союз, в 2027 году может резко сократиться. По предварительным оценкам Еврокомиссии, объем обещанной помощи составляет лишь 4 млрд евро против 19 млрд евро в 2026 году. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Таким образом, заявленные обязательства союзников на следующий год сейчас почти в пять раз меньше. В то же время речь идет именно о предварительных обещаниях финансирования, а не об окончательных суммах, которые Украина получит в течение года.
В Брюсселе обеспокоены такой ситуацией, поскольку общий дефицит финансирования Украины на 2027 год оценивают примерно в 70 млрд евро.
ЕС призывает международных партнеров увеличить поддержку Украины
Европейская комиссия обращается к Великобритании, Канаде и Японии с призывом нарастить финансовую помощь Киеву. При этом Брюссель не планирует самостоятельно покрывать всю нехватку средств.
Параллельно Европейский союз ищет дополнительные механизмы финансирования Украины. В качестве одного из возможных решений рассматриваются совместные заимствования стран ЕС.
Ожидается, что этот вопрос станет предметом обсуждения на саммите европейских лидеров в конце ноября.
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