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Допомога Україні від союзників поза ЄС може скоротитися майже вп'ятеро у 2027 році - FT

Київ • УНН

 • 13093 перегляди

Обіцяна допомога Україні від партнерів поза ЄС може зменшитися з 19 до 4 млрд євро у 2027 році. Дефіцит оцінюють у 70 млрд.

Допомога Україні від союзників поза ЄС може скоротитися майже вп'ятеро у 2027 році - FT

Фінансова підтримка України з боку міжнародних партнерів, які не входять до Європейського Союзу, у 2027 році може різко скоротитися. За попередніми оцінками Єврокомісії, обсяг обіцяної допомоги становить лише 4 млрд євро проти 19 млрд євро у 2026 році. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Таким чином, заявлені зобов'язання союзників на наступний рік наразі майже у п'ять разів менші. Водночас йдеться саме про попередні обіцянки фінансування, а не остаточні суми, які Україна отримає протягом року.

У Брюсселі занепокоєні такою ситуацією, адже загальний дефіцит фінансування України на 2027 рік оцінюють приблизно у 70 млрд євро.

ЄС закликає міжнародних партнерів збільшити підтримку України

Європейська комісія звертається до Великої Британії, Канади та Японії із закликом наростити фінансову допомогу Києву. При цьому Брюссель не планує самостійно покривати всю нестачу коштів.

Паралельно Євросоюз шукає додаткові механізми фінансування України. Одним із можливих рішень розглядають спільні запозичення країн ЄС.

Очікується, що це питання стане предметом обговорення на саміті європейських лідерів наприкінці листопада.

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Степан Гафтко

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