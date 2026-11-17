Photograph: Manami Yamada/Reuters

Дженсен Хуанг заявил, что готов вернуться в Nvidia на должность генерального директора. Это его первое публичное заявление после того, как в прошлый четверг он ушел в отставку, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Если Совет директоров решит, что мое возвращение отвечает интересам наших акционеров, сотрудников, компании и Америки, для меня будет честью откликнуться на этот призыв и вернуться на должность генерального директора", — написал он в заявлении, опубликованном в Wall Street Journal и на телеканале CNBC.

По информации Financial Times и Wall Street Journal, Совет директоров Nvidia в настоящее время не рассматривает возможность возвращения Хуанга на должность.

Nvidia сталкивается с сильным давлением с требованием вернуть Хуанга через несколько дней после его отставки

Хуанг основал Nvidia в 1993 году и руководил компанией до прошлой недели, когда подал в отставку на фоне скандала, связанного с отношениями с предполагаемой китайской шпионкой, а также с несколькими подчиненными ему сотрудницами.

Полный текст заявления Хуанга приведен ниже:

"В течение последней недели я почувствовал огромную поддержку и любовь со стороны друзей, коллег по отрасли и даже людей, с которыми я никогда не был знаком. Спасибо всем, кто проявил доброту ко мне и моей семье. Это невероятно много для меня значит.

Я приехал в Соединенные Штаты 53 года назад, и получение американского гражданства стало одним из величайших подарков и моментов, которыми я больше всего горжусь в своей жизни. NVIDIA стала делом всей моей жизни. Для меня было большой честью и привилегией вместе с коллегами превратить ее в ту компанию, которой она является сегодня. Только в Америке могла появиться такая компания, как NVIDIA. Я люблю нашу страну и я люблю NVIDIA.

Я не смог соответствовать стандартам, предъявляемым к каждому сотруднику NVIDIA, и совершил серьезные ошибки в личной жизни. Я создал проблемы для Совета директоров, о чем глубоко сожалею. Я полностью признаю свои ошибки и готов сотрудничать в рамках независимого расследования, которое проводит Совет директоров.

После моего ухода я получил множество призывов от сотрудников, инвесторов, деловых партнеров и клиентов NVIDIA с просьбой вернуться на должность генерального директора. Многие продолжают обращаться ко мне лично, пока компания преодолевает сложные вызовы, связанные с технологиями, рыночной ситуацией, конкуренцией и геополитическими процессами. NVIDIA — это компания, которая появляется раз в поколение. Если Совет директоров решит, что мое возвращение отвечает наилучшим интересам наших акционеров, сотрудников, компании и Америки, для меня будет большой честью откликнуться на этот призыв и вернуться на должность генерального директора.

Еще раз спасибо всем, кто выразил свои добрые пожелания. Ваша поддержка тронула меня до глубины души. Моей семье: я люблю вас и посвящу остаток своей жизни тому, чтобы быть достойным вашей любви".

Хуанг, ушедший в отставку на фоне скандала, обсуждает своё возвращение на должность руководителя Nvidia — СМИ