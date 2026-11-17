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Дженсен Хуанг заявив, що готовий повернутися в Nvidia на посаду генерального директора. Це його перша публічна заява після того, як минулого четверга він пішов у відставку, передає УНН із посиланням на The Guardian.

"Якщо Рада директорів вирішить, що моє повернення відповідає інтересам наших акціонерів, співробітників, компанії та Америки, для мене буде честю відгукнутися на цей заклик і повернутися на посаду генерального директора", — написав він у заяві, опублікованій у Wall Street Journal та на телеканалі CNBC.

За інформацією Financial Times і Wall Street Journal, Рада директорів Nvidia наразі не розглядає можливість повернення Хуанга на посаду.

Nvidia стикається з потужним тиском щодо повернення Хуанга через кілька днів після його відставки

Хуанг заснував Nvidia у 1993 році й керував компанією до минулого тижня, коли подав у відставку на тлі скандалу, пов’язаного зі стосунками з імовірною китайською шпигункою, а також із кількома підпорядкованими йому співробітницями.

Повний текст заяви Хуанга наведено нижче:

"Протягом останнього тижня я відчув величезну підтримку та любов з боку друзів, колег по галузі й навіть людей, з якими я ніколи не був знайомий. Дякую всім, хто виявив доброту до мене та моєї родини. Це надзвичайно багато для мене означає.

Я приїхав до Сполучених Штатів 53 роки тому, і отримання американського громадянства стало одним із найбільших подарунків і моментів, якими я найбільше пишаюся у своєму житті. NVIDIA стала справою всього мого життя. Для мене було великою честю й привілеєм разом із колегами перетворити її на ту компанію, якою вона є сьогодні. Лише в Америці могла з’явитися така компанія, як NVIDIA. Я люблю нашу країну, і я люблю NVIDIA.

Я не зміг відповідати стандартам, які висуваються до кожного в NVIDIA, і припустився серйозних помилок у своєму особистому житті. Я створив проблеми для Ради директорів, про що глибоко шкодую. Я повністю визнаю свої помилки й готовий співпрацювати в межах незалежного розслідування, яке проводить Рада директорів.

Після мого відходу я отримав безліч закликів від співробітників, інвесторів, ділових партнерів і клієнтів NVIDIA з проханням повернутися на посаду генерального директора. Багато хто продовжує звертатися до мене особисто, поки компанія долає складні виклики, пов’язані з технологіями, ринковою ситуацією, конкуренцією та геополітичними процесами. NVIDIA — це компанія, яка з’являється раз на покоління. Якщо Рада директорів вирішить, що моє повернення відповідає найкращим інтересам наших акціонерів, співробітників, компанії та Америки, для мене буде великою честю відгукнутися на цей заклик і повернутися на посаду генерального директора.

Ще раз дякую всім, хто висловив свої добрі побажання. Ваша підтримка зворушила мене до глибини душі. Моїй родині: я люблю вас і присвячу решту свого життя тому, щоб бути гідним вашої любові".

Хуанг, який пішов у відставку на тлі скандалу, обговорює своє повернення на посаду керівника Nvidia - ЗМІ