Spotify готовит ИИ-сервис для ремиксов и каверов - FT
Киев • УНН
Spotify планирует запустить ИИ-сервис для создания ремиксов и каверов в первом квартале 2027 года. Компания ведёт переговоры с лейблами и артистами.
Spotify планирует запустить новый сервис на основе ИИ в начале 2027 года, который позволит слушателям создавать собственные ремиксы и каверы на песни. Компания ведёт переговоры о лицензировании и пытается убедить артистов использовать эту технологию. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
По словам источников, знакомых с планами, стриминговая компания планирует запустить продукт в первом квартале следующего года, возможно, до церемонии вручения премии "Грэмми" в феврале. Один из этих источников сообщил, что Spotify рассматривает возможность взимать с подписчиков дополнительную плату в размере 4–5 долларов в месяц за эту услугу.
Продукт позволит подписчикам использовать ИИ для создания собственных версий популярных песен, например превращая народную песню в танцевальный трек или создавая впечатление, что один артист исполняет кавер на музыку другого.
Источники предупредили, что сроки и цены ещё не определены и могут измениться.
Акции Spotify подскочили почти на 6% в пятницу, 30 октября, после публикации в Financial Times статьи о планах компании по созданию ремиксов на основе ИИ. Компания отказалась от комментариев.
Spotify ведёт переговоры о лицензионных соглашениях с Sony Music и Warner Music, которые позволят ей внедрить эту функцию. Компания заключила соглашения с Universal Music Group, независимой группой по лицензированию лейблов Merlin и французской музыкальной компанией Believe.
По словам источников, знакомых с переговорами, Spotify и Universal, крупнейшая в мире звукозаписывающая компания, провели встречи с отдельными артистами, чтобы убедить их предоставить свою музыку для сервиса.
Запуск является важным испытанием того, сможет ли музыкальная индустрия превратить генеративный ИИ в новый источник дохода, несмотря на сопротивление некоторых артистов.
Spotify и Universal позволят фанатам создавать ИИ-каверы на песни23.05.26, 22:55 • 5912 просмотров