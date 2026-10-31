Spotify готовит ИИ-сервис для ремиксов и каверов - FT

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Протесты у Конституционного трибунала Польши набирают обороты — в лагере Навроцкого заявляют о попытке государственного переворота

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Три удара по одному объекту критической инфраструктуры: часть Киева без воды и электричества

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