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Spotify готує ШІ-сервіс для реміксів і каверів - FT

Київ • УНН

 • 8528 перегляди

Spotify планує запустити ШІ-сервіс для створення реміксів і каверів у першому кварталі 2027 року. Компанія веде переговори з лейблами та артистами.

Spotify готує ШІ-сервіс для реміксів і каверів - FT

Spotify планує запустити новий сервіс на основі ШІ на початку 2027 року, який дозволить слухачам створювати власні ремікси та кавери на пісні. Компанія веде переговори про ліцензування та намагається переконати артистів використати цю технологію. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, знайомих із планами, стримінгова компанія планує запустити продукт у першому кварталі наступного року, можливо, до церемонії вручення премії "Греммі" у лютому. Одне з цих джерел повідомило, що Spotify розглядає можливість стягування з передплатників додаткової плати обсягом 4-5 доларів на місяць за цю послугу.

Продукт дозволить передплатникам використовувати ШІ для створення власних версій популярних пісень, наприклад, перетворюючи народну пісню на танцювальний трек або створюючи враження, що один артист виконує кавер на музику іншого.

Джерела попередили, що терміни та ціни ще не визначені та можуть змінитися.

Акції Spotify підскочили майже на 6% у п'ятницю, 30 жовтня, після публікації у Financial Times статті про плани компанії зі створення реміксів на основі ШІ. Компанія відмовилася від коментарів.

Spotify веде переговори про ліцензійні угоди з Sony Music та Warner Music, які дозволять їй впровадити цю функцію. Компанія уклала угоди з Universal Music Group, незалежною групою з ліцензування лейблів Merlin та французькою музичною компанією Believe.

За словами джерел, знайомих з переговорами, Spotify і Universal, найбільша у світі звукозаписна компанія, провели зустрічі з окремими артистами, щоб переконати їх надати свою музику для сервісу.

Запуск є важливим випробуванням того, чи зможе музична індустрія перетворити генеративний ШІ на нове джерело доходу, попри опір деяких артистів.

Spotify та Universal дозволять фанатам створювати ШІ-кавери на пісні23.05.26, 22:55 • 5912 переглядiв

Юлія Шрамко

КультураТехнологіїУНН Lite
ШІ (штучний інтелект)
Музикант
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Financial Times
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