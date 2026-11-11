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Financial Times
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Европа готова обсудить с рф возрождение соглашений времён холодной войны и ограничения на ракеты - FT

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

Европейские чиновники допускают восстановление соглашений времён холодной войны по предотвращению конфликтов и в отношении ракет.

Европа готова обсудить с рф возрождение соглашений времён холодной войны и ограничения на ракеты - FT

Европа готова обсудить с россией ограничения на размещение ракет и механизмы предотвращения конфликтов времён холодной войны на фоне мирных переговоров в Абу-Даби по поводу войны рф против Украины. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Европейские чиновники заявили, что они открыты к обсуждению восстановления механизмов предотвращения конфликтов времён холодной войны, таких как Договор по открытому небу (Open Skies), который позволял США и ссср осуществлять наблюдение за военными объектами друг друга, или договоры, ограничивающие развёртывание определённых ракет

- говорится в публикации.

Администрация Трампа на прошлой неделе подняла вопрос о новых "рамках" европейской безопасности, согласованных с москвой, что обеспокоило европейские столицы, настаивавшие на том, что они должны быть привлечены к любым таким переговорам и что урегулирование в Украине должно быть предварительным.

Перед трёхсторонней встречей Украины, США и рф в первый день переговоров в Абу-Даби 10 ноября европейцы, Украина и США провели обсуждение, которое, как позже сообщила американская сторона, "касалось того, как развивать существующие европейские институты и соглашения по вопросам безопасности после завершения войны в Украине".

"Участники подтвердили свою общую приверженность сильной послевоенной европейской архитектуре безопасности и договорённостям и чётко заявили, что сильное НАТО останется центральным элементом евроатлантической коллективной обороны", отметила американская сторона.

Гарантии безопасности для Украины и послевоенная европейская архитектура безопасности: Уиткофф раскрыл детали первых переговоров в Абу-Даби10.11.26, 11:43 • 6488 просмотров

Юлия Шрамко

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