Европа готова обсудить с рф возрождение соглашений времён холодной войны и ограничения на ракеты - FT
Киев • УНН
Европейские чиновники допускают восстановление соглашений времён холодной войны по предотвращению конфликтов и в отношении ракет.
Европа готова обсудить с россией ограничения на размещение ракет и механизмы предотвращения конфликтов времён холодной войны на фоне мирных переговоров в Абу-Даби по поводу войны рф против Украины. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Европейские чиновники заявили, что они открыты к обсуждению восстановления механизмов предотвращения конфликтов времён холодной войны, таких как Договор по открытому небу (Open Skies), который позволял США и ссср осуществлять наблюдение за военными объектами друг друга, или договоры, ограничивающие развёртывание определённых ракет
Администрация Трампа на прошлой неделе подняла вопрос о новых "рамках" европейской безопасности, согласованных с москвой, что обеспокоило европейские столицы, настаивавшие на том, что они должны быть привлечены к любым таким переговорам и что урегулирование в Украине должно быть предварительным.
Перед трёхсторонней встречей Украины, США и рф в первый день переговоров в Абу-Даби 10 ноября европейцы, Украина и США провели обсуждение, которое, как позже сообщила американская сторона, "касалось того, как развивать существующие европейские институты и соглашения по вопросам безопасности после завершения войны в Украине".
"Участники подтвердили свою общую приверженность сильной послевоенной европейской архитектуре безопасности и договорённостям и чётко заявили, что сильное НАТО останется центральным элементом евроатлантической коллективной обороны", отметила американская сторона.
Гарантии безопасности для Украины и послевоенная европейская архитектура безопасности: Уиткофф раскрыл детали первых переговоров в Абу-Даби10.11.26, 11:43 • 6488 просмотров