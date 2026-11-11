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Європа готова обговорити з рф відродження угод часів холодної війни і обмеження на ракети - FT

Київ • УНН

 • 1306 перегляди

Європейські чиновники допускають відновлення угод часів холодної війни запобігання конфліктам і щодо ракет.

Європа готова обговорити з рф відродження угод часів холодної війни і обмеження на ракети - FT

Європа готова обговорити з росією обмеження щодо розміщення ракет та механізми запобігання конфліктам часів холодної війни, на тлі мирних переговорів в Абу-Дабі щодо війни рф проти України. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Європейські чиновники заявили, що вони відкриті до обговорення відновлення механізмів запобігання конфліктам часів холодної війни, таких як угода про відкрите небо (Open Skies), яка дозволяла США та срср здійснювати спостереження за військовими об'єктами один одного, або договори, що обмежують розгортання певних ракет

- ідеться у публікації.

Адміністрація Трампа минулого тижня порушила питання щодо нових "рамок" європейської безпеки, узгоджених з москвою, що стурбувало європейські столиці, які наполягали на тому, що вони повинні бути залучені до будь-яких таких переговорів, і що врегулювання в Україні має бути попередньо.

Перед тристоронньою зустріччю України, США та рф у перший день переговорів в Абу-Дабі 10 листопада європейці, Україна та США провели обговорення, яке, як потім повідомила американська сторона, "стосувалося того, як розвивати існуючі європейські інституції та угоди з питань безпеки після завершення війни в Україні".

"Учасники підтвердили свою спільну відданість сильній післявоєнній європейській безпековій архітектурі та домовленостям та чітко заявили, що сильне НАТО залишатиметься центральним елементом євроатлантичної колективної оборони", зазначила американська сторона.

Гарантії безпеки для України і післявоєнна європейська безпекова архітектура: Віткофф розкрив деталі перших переговорів в Абу-Дабі10.11.26, 11:43 • 6490 переглядiв

Юлія Шрамко

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