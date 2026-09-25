Зеленський розповів, де може відбутись тристороння зустріч України, росії та США

США запропонували підготувати тристоронню зустріч України, росії та Сполучених Штатів на технічному рівні. Дата зустрічі поки невідома. Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає УНН.

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Щодо тристоронньої зустрічі - американська сторона запропонували її підготувати, і в тристоронньому форматі зустрітись на технічному рівні - чекаємо від США пропозицій щодо дати. А що стосується "де?" - Сполучені Штати запропонували Емірати - заявив президент.

Зеленський також розповів про те, на якому етапі зараз знаходяться переговори делегацій України та США.

У нас була зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки - ми проговорили загальні речі. Після цього наші переговорні групи мали окрему довгу зустріч, де проговорювали відповідні деталі. Домовленість наступна: ми проінформуємо і поспілкуємось про ці деталі з європейською стороною, американці поговорять з росіянами. І за 10 днів повернемось з тим чи іншим поглядом і з результатом - заявив Володимир Зеленський.

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Дональд Трамп заявив, що зустріч із путіним і Зеленським може відбутися. Затримку мирної угоди він пояснив їхньою взаємною неприязню.