Зеленский рассказал, где может состояться трехсторонняя встреча Украины, России и США

США предложили подготовить трехстороннюю встречу Украины, россии и Соединенных Штатов на техническом уровне. Дата встречи пока неизвестна. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает УНН.

Напомним

Что касается трехсторонней встречи — американская сторона предложила ее подготовить и встретиться в трехстороннем формате на техническом уровне — ждем от США предложений относительно даты. А что касается «где?» — Соединенные Штаты предложили Эмираты — заявил президент.

Зеленский также рассказал, на каком этапе сейчас находятся переговоры делегаций Украины и США.

У нас была встреча с президентом Соединенных Штатов Америки — мы проговорили общие вещи. После этого наши переговорные группы провели отдельную длительную встречу, где обсуждали соответствующие детали. Договоренность следующая: мы проинформируем и пообщаемся об этих деталях с европейской стороной, американцы поговорят с россиянами. И через 10 дней вернемся с тем или иным видением и с результатом — заявил Владимир Зеленский.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что встреча с путиным и Зеленским может состояться. Задержку мирного соглашения он объяснил их взаимной неприязнью.