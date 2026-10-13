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Пропозиція кремля про одноденне перемир’я фактично є відмовою москви Києву - ISW

Київ • УНН

 • 2492 перегляди

ISW вважає пропозицію москви про одноденне перемир’я під час виборів несерйозною. кремль регулярно відхиляє компромісні пропозиції, які невигідні росії

Пропозиція кремля про одноденне перемир’я фактично є відмовою москви Києву - ISW

Одноденне припинення вогню у день імовірного голосування на виборах в Україні, на яке "погоджується" кремль, є несерйозною пропозицією та фактичною відмовою москви від будь-якого припинення вогню, яке дозволило б Україні організувати та провести легітимні вибори. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що заяви кремля на тлі нічних ударів по українській енергетичній інфраструктурі 11-12 жовтня підтверджують, що припинення вогню не існує, і що москва досі нехтує умовами запропонованого припинення вогню, про яке президент США Дональд Трамп оголосив 11 жовтня.

кремль регулярно відхиляє компромісні пропозиції, які невигідні росії, в односторонньому порядку, і росія, ймовірно, відмовиться погодитися на припинення своїх ударів по українській енергетичній інфраструктурі напередодні зими

- припускають в ISW.

Аналітики зазначають, що москва, імовірно, відмовляється від "будь-якої змістовної угоди про припинення вогню, яка не дозволяє росії максимізувати шкоду, яку вона завдає Україні".

кремль відхилив пропозицію про 60-денне перемир’я для проведення виборів в Україні12.10.26, 13:32 • 4158 переглядiв

Контекст

У неділю президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та росія погодилися на "енергетичне перемир'я", яке набуває чинності негайно. За його словами, обидві сторони дали згоду на домовленість.

Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі в межах оголошеного Дональдом Трампом перемир'я. За його словами, Збройні сили України вже отримали відповідні накази.

Напередодні Зеленський заявив, що Україна готова дотримуватися енергетичного перемир’я. Водночас рф продовжила атаки на енергетичні об’єкти й міста.

Потрібно переконати Зеленського, путін більше зацікавлений у мирній угоді - Трамп13.10.26, 01:19 • 27163 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Вибори в США
Війна в Україні
Електроенергія
Інститут вивчення війни
Дональд Трамп
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