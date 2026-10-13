Пропозиція кремля про одноденне перемир’я фактично є відмовою москви Києву - ISW
Київ • УНН
ISW вважає пропозицію москви про одноденне перемир’я під час виборів несерйозною. кремль регулярно відхиляє компромісні пропозиції, які невигідні росії
Одноденне припинення вогню у день імовірного голосування на виборах в Україні, на яке "погоджується" кремль, є несерйозною пропозицією та фактичною відмовою москви від будь-якого припинення вогню, яке дозволило б Україні організувати та провести легітимні вибори. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.
Деталі
Аналітики вказують, що заяви кремля на тлі нічних ударів по українській енергетичній інфраструктурі 11-12 жовтня підтверджують, що припинення вогню не існує, і що москва досі нехтує умовами запропонованого припинення вогню, про яке президент США Дональд Трамп оголосив 11 жовтня.
кремль регулярно відхиляє компромісні пропозиції, які невигідні росії, в односторонньому порядку, і росія, ймовірно, відмовиться погодитися на припинення своїх ударів по українській енергетичній інфраструктурі напередодні зими
Аналітики зазначають, що москва, імовірно, відмовляється від "будь-якої змістовної угоди про припинення вогню, яка не дозволяє росії максимізувати шкоду, яку вона завдає Україні".
кремль відхилив пропозицію про 60-денне перемир’я для проведення виборів в Україні12.10.26, 13:32 • 4158 переглядiв
Контекст
У неділю президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та росія погодилися на "енергетичне перемир'я", яке набуває чинності негайно. За його словами, обидві сторони дали згоду на домовленість.
Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі в межах оголошеного Дональдом Трампом перемир'я. За його словами, Збройні сили України вже отримали відповідні накази.
Напередодні Зеленський заявив, що Україна готова дотримуватися енергетичного перемир’я. Водночас рф продовжила атаки на енергетичні об’єкти й міста.
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