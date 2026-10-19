Атака на санкт-петербург 18 жовтня стала наймасштабнішою з 2022 року - ISW
Київ • УНН
Українські удари пошкодили дата-центр "ВКонтакте", нафтотермінал і склад Ozon. Без світла залишилися близько 20 тисяч людей.
Удари українських військ по російському санкт-петербургу стали наймасштабнішою атакою по цифровій, енергетичній та логістичній інфраструктурі рф з 2022 року. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.
Деталі
Аналітики з посиланням на міноборони рф вказують, що російські війська збили 1015 українських безпілотників над росією, окупованим Кримом та Чорним морем.
А губернатор ленінградської області олександр дрозденко повідомив, що російські війська збили 145 безпілотників лише над ленінградською областю в ніч з 17 на 18 жовтня
"Білі ночі" в петербурзі: дрони атакували нафтовий термінал та дата-центр VK 18.10.26, 09:59 • 14321 перегляд
Зазначається, що українські війська значно пошкодили російський центр обробки даних соціальної мережі "ВКонтакте" поблизу санкт-петербурга, залишили без світла близько 20 000 людей, а також завдали удару по нафтовому терміналу в Ленінградській області.
Українські війська також завдали удару по складу торгового центру "Озон" у санкт-петербурзі ... та спричинили велику пожежу, ... також завдали ударів по вантовому мосту вздовж мосту Західного швидкісного діаметра, що з'єднує північну та південну частини санкт-петербурга
Там резюмували, що удари України 17-18 жовтня по ленінградській області рф були масштабними та охоплювали надзвичайно широкий спектр цілей, що підкреслило постійні вразливості росії в системі протиповітряної оборони та проблеми з управлінням військами.
Нагадаємо
російське місто санкт-петербург у ніч на неділю, 18 жовтня, опинилося під масованою дроновою атакою. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки та OSINT-ресурси.
Масована атака дронів на санкт-петербург: атаковано склад Ozon, тисячі росіян без світла18.10.26, 09:35 • 19704 перегляди