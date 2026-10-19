Атака на санкт-петербург 18 жовтня стала наймасштабнішою з 2022 року - ISW

$44.8950.31
ukenru
04:36 • 52 перегляди
Перемога демократів на виборах може не стримати Трампа - NYT
01:47 • 14475 перегляди
Атака на Київ: дві станції метро зранку будуть зачинені
00:38 • 16190 перегляди
Ракетна атака на Київ: пошкоджено станцію метро, ворог поцілив у 25-поверхівку
18 жовтня, 22:03 • 16758 перегляди
Зеленський не хоче завершення війни і, ймовірно, ніколи цього не хотів - Трамп
18 жовтня, 21:32 • 17412 перегляди
Атака на Київ: загинула людина, двоє постраждали
18 жовтня, 20:19 • 20276 перегляди
росія атакувала Київ балістикою: попередньо запустили 8 ракет
18 жовтня, 16:18 • 34356 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрілись з Зеленським: озвучені теми розмови
18 жовтня, 13:02 • 43349 перегляди
Світ не усвідомлює, що наближається до Третьої світової війни - FT
18 жовтня, 11:15 • 38309 перегляди
Новий інцидент в аеропорту Лейпцига: огорожу протаранили поряд із російськими вантажними літаками
18 жовтня, 10:44 • 30436 перегляди
Протести у Франції: пошкоджено 1500 магазинів, збитки сягають сотень мільйонів євро
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.9м/с
96%
753мм
Популярнi новини
19 жовтня в Україні запровадять погодинні відключення світла - Укренерго18 жовтня, 18:38 • 9458 перегляди
Нетаньягу визнав ефективність ударів України по дата-центрах "Яндекса"18 жовтня, 19:06 • 15080 перегляди
Зеленський: перехід США на бік росії стане історичною помилкоюVideo18 жовтня, 19:33 • 6458 перегляди
Країни НАТО можуть захистити українців від атак рф, є план дій - The Telegraph18 жовтня, 20:06 • 15649 перегляди
Дрон влучив у дах 16-поверхівки в Харкові, двоє постраждалих18 жовтня, 21:01 • 4910 перегляди
Публікації
Ретроградні Венера й Меркурій принесуть фінансові та емоційні випробування
Ексклюзив
18 жовтня, 09:18 • 40504 перегляди
Не поспішайте братися за секатор: які рослини категорично не слід обрізати перед зимоюPhoto18 жовтня, 08:37 • 41602 перегляди
Кабміну пропонують ввести мораторій до завершення консультацій щодо бронювання
Ексклюзив
18 жовтня, 07:20 • 39276 перегляди
Зернова пастка для України: куди подіти врожай 2026 року та чим обернеться тривале блокування експорту
Ексклюзив
17 жовтня, 10:59 • 71087 перегляди
Скорочення бронювання працівників ОПК може зірвати постачання зброї на фронт - виробники закликали уряд переглянути рішення
Ексклюзив
17 жовтня, 07:05 • 73739 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Беньямін Нетаньягу
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Іран
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Японія запускає першу місію для доставки зразків із супутника Марса18 жовтня, 09:09 • 24482 перегляди
Голкіпер “Челсі” Мартінес переніс операцію після травми, отриманої у матчі проти команди МиколенкаVideo18 жовтня, 07:57 • 25121 перегляди
Дюбуа зберіг титул WBO, здобувши нищівну перемогу над ВордліPhoto18 жовтня, 05:28 • 29707 перегляди
80-річний Трамп зробив дивне зізнання про свій макіяж17 жовтня, 12:08 • 47615 перегляди
Лора Лумер зробила неочікувану пропозицію після короткої "кар'єри" нової речниці Трампа17 жовтня, 08:12 • 50232 перегляди
Актуальне
Starlink
МіГ-29
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Financial Times

Атака на санкт-петербург 18 жовтня стала наймасштабнішою з 2022 року - ISW

Київ • УНН

 • 2262 перегляди

Українські удари пошкодили дата-центр "ВКонтакте", нафтотермінал і склад Ozon. Без світла залишилися близько 20 тисяч людей.

Атака на санкт-петербург 18 жовтня стала наймасштабнішою з 2022 року - ISW

Удари українських військ по російському санкт-петербургу стали наймасштабнішою атакою по цифровій, енергетичній та логістичній інфраструктурі рф з 2022 року. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.

Деталі

Аналітики з посиланням на міноборони рф вказують, що російські війська збили 1015 українських безпілотників над росією, окупованим Кримом та Чорним морем.

А губернатор ленінградської області олександр дрозденко повідомив, що російські війська збили 145 безпілотників лише над ленінградською областю в ніч з 17 на 18 жовтня

- йдеться у статті.

"Білі ночі" в петербурзі: дрони атакували нафтовий термінал та дата-центр VK 18.10.26, 09:59 • 14321 перегляд

Зазначається, що українські війська значно пошкодили російський центр обробки даних соціальної мережі "ВКонтакте" поблизу санкт-петербурга, залишили без світла близько 20 000 людей, а також завдали удару по нафтовому терміналу в Ленінградській області.

Українські війська також завдали удару по складу торгового центру "Озон" у санкт-петербурзі ... та спричинили велику пожежу, ... також завдали ударів по вантовому мосту вздовж мосту Західного швидкісного діаметра, що з'єднує північну та південну частини санкт-петербурга

- констатували в ISW.

Там резюмували, що удари України 17-18 жовтня по ленінградській області рф були масштабними та охоплювали надзвичайно широкий спектр цілей, що підкреслило постійні вразливості росії в системі протиповітряної оборони та проблеми з управлінням військами.

Нагадаємо

російське місто санкт-петербург у ніч на неділю, 18 жовтня, опинилося під масованою дроновою атакою. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки та OSINT-ресурси.

Масована атака дронів на санкт-петербург: атаковано склад Ozon, тисячі росіян без світла18.10.26, 09:35 • 19704 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СвітТехнологіїПодії
Вибухи
Пожежі
Відключення світла
Інститут вивчення війни
Крим