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"Білі ночі" в петербурзі: дрони атакували нафтовий термінал та дата-центр VK

Київ • УНН

 • 7902 перегляди

Українські військові дронами FP-1 уразили петербурзький нафтовий термінал у ніч на 18 жовтня. У російському місті спалахнули пожежі, частина районів залишилася без світла, а компанія VK підтвердила атаку на свій дата-центр.

"Білі ночі" в петербурзі: дрони атакували нафтовий термінал та дата-центр VK

У ніч проти 18 жовтня Сили оборони України уразили петербурзький нафтовий термінал дронами FP-1. На території комплексу спалахнула пожежа. Водночас під атаку потрапили дата-центр VK та інші об'єкти інфраструктури, а жителі російського міста повідомили про перебої з електропостачанням, пише УНН

Одним із головних об'єктів нічної атаки став петербурзький нафтовий термінал - великий комплекс із приймання, зберігання та відвантаження нафтопродуктів, зокрема на експорт. Пропускна спроможність комплексу становить 12,5 мільйона тонн нафтопродуктів на рік. Термінал відіграє важливу роль у перевалці російського пального через Балтійське море, зокрема для його постачання на зовнішні ринки.

Факт пожежі на території нафтового термінала визнав і губернатор санкт-петербурга олександр бєглов.  

Після "Яндекса" та "Сбербанку" - VK: дрони атакували ще один російський дата-центр

Нічна атака не обмежилася нафтовою інфраструктурою. Під удар потрапив центр обробки даних російської технологічної компанії VK, якій належить соціальна мережа "ВКонтакте".

OSINT-аналітики вивчили відеозаписи очевидців і встановили, що українські безпілотники атакували дата-центр та розташовану поруч електропідстанцію "восточная". Обидва об'єкти розташовані в селі новосергіївка всеволозького району ленінградської області, поблизу адміністративного кордону із санкт-петербургом.

Після нічних вибухів користувачі почали масово скаржитися на проблеми з доступом до "ВКонтакте". Зокрема, повідомляли про труднощі із завантаженням сторінок, повідомлень та медіафайлів.

У самій VK підтвердили факт атаки на центр обробки даних, однак заявили, що сервіси компанії доступні користувачам у звичайному режимі. Попри те, що моніторингові ресурси зафіксували зростання кількості скарг на роботу соцмережі.

Це вже не перший випадок атаки на великі російські дата-центри протягом жовтня. Як раніше писав УНН повідомлялося про удари по об'єктах цифрової інфраструктури "Яндекса", а 14 жовтня українські безпілотники атакували дата-центр "Сбербанку" в Саратовській області РФ.

Це вже не перша атака на великі російські дата-центри протягом жовтня. Як раніше повідомляв УНН, українські військові завдали ударів по об'єктах цифрової інфраструктури "Яндекса" та дата-центрах "Сбербанку".

читайте також: Удар по цифровій імперії путіна: чим обернеться втрата дата-центрів "Яндекса" 

петербург частково без світла: повідомляють про ураження підстанції та мосту

На тлі атаки жителі Санкт-Петербурга почали повідомляти про перебої з електропостачанням. За інформацією російських ЗМІ відключення зафіксовані, зокрема, у калінінському та красногвардійському районах міста.

Губернатор ленінградської області олександр дрозденко визнав перебої з електропостачанням, пов'язавши їх із падінням уламків безпілотників на лінії електропередач.  

З'явилися повідомлення й про влучання безпілотника у вантовий міст через Корабельний фарватер. Він є частиною Західного швидкісного діаметра - важливої платної автомагістралі, яка сполучає південну та північну частини санкт-петербурга. Росіяни повідомили про перекриття руху на ділянці автомагістралі, де розташований міст.  

Фото: Telegram Exilenova+

Ще одним об'єктом, який потрапив під атаку, став логістичний центр російського маркетплейсу Ozon. У компанії підтвердили атаку безпілотників, а моніторинговий канал Exilenova+ повідомив про пожежу на складі.

Фото: Telegram Supernova+

Через масовану атаку російська влада тимчасово обмежила роботу міжнародного аеропорту Пулково. За даними місцевих ЗМІ, щонайменше 15 рейсів скасували.  

Нагадаємо

петербурзький нафтовий термінал уже ставав ціллю українських далекобійних ударів. Зокрема, 3 червня 2026 року Служба безпеки України повідомила про успішне ураження об'єкта в межах спільної операції із Силами оборони. Тоді ж українські безпілотники атакували військові кораблі на Кронштадтській військово-морській базі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський наголошував, що саме росія провокує подальшу ескалацію, завдаючи ударів по українській цивільній інфраструктурі, а Україна відповідатиме на ці атаки.

"Зараз вони б'ють по мостах. Невже вони думають, що ми не будемо відповідати?" - заявив Зеленський.

Президент зауважив, що російський диктатор володимир путін, наказуючи атакувати українські дата-центри та мобільний зв'язок, має розуміти, що аналогічна інфраструктура є й у росії, зокрема в москві.

Юлія Мельник

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