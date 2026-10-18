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"Белые ночи" в Петербурге: дроны атаковали нефтяной терминал и дата-центр VK

Киев • УНН

 • 12502 просмотра

Украинские военные дронами FP-1 поразили петербургский нефтяной терминал в ночь на 18 октября. В российском городе вспыхнули пожары, часть районов осталась без света, а компания VK подтвердила атаку на свой дата-центр.

"Белые ночи" в Петербурге: дроны атаковали нефтяной терминал и дата-центр VK

В ночь на 18 октября Силы обороны Украины поразили петербургский нефтяной терминал дронами FP-1. На территории комплекса вспыхнул пожар. Одновременно под атаку попали дата-центр VK и другие объекты инфраструктуры, а жители российского города сообщили о перебоях с электроснабжением, пишет УНН

Одним из главных объектов ночной атаки стал петербургский нефтяной терминал — крупный комплекс по приёму, хранению и отгрузке нефтепродуктов, в том числе на экспорт. Пропускная способность комплекса составляет 12,5 миллиона тонн нефтепродуктов в год. Терминал играет важную роль в перевалке российского топлива через Балтийское море, в частности для его поставок на внешние рынки.

Факт пожара на территории нефтяного терминала признал и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.  

После "Яндекса" и "Сбербанка" — VK: дроны атаковали ещё один российский дата-центр

Ночная атака не ограничилась нефтяной инфраструктурой. Под удар попал центр обработки данных российской технологической компании VK, которой принадлежит социальная сеть "ВКонтакте".

OSINT-аналитики изучили видеозаписи очевидцев и установили, что украинские беспилотники атаковали дата-центр и расположенную рядом электроподстанцию "Восточная". Оба объекта расположены в селе Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области, вблизи административной границы с Санкт-Петербургом.

После ночных взрывов пользователи начали массово жаловаться на проблемы с доступом к "ВКонтакте". В частности, сообщали о трудностях с загрузкой страниц, сообщений и медиафайлов.

В самой VK подтвердили факт атаки на центр обработки данных, однако заявили, что сервисы компании доступны пользователям в обычном режиме. Несмотря на то, что мониторинговые ресурсы зафиксировали рост числа жалоб на работу социальной сети.

Это уже не первый случай атаки на крупные российские дата-центры в течение октября. Как ранее писало УНН, сообщалось об ударах по объектам цифровой инфраструктуры "Яндекса", а 14 октября украинские беспилотники атаковали дата-центр "Сбербанка" в Саратовской области РФ.

Это уже не первая атака на крупные российские дата-центры в течение октября. Как ранее сообщал УНН, украинские военные нанесли удары по объектам цифровой инфраструктуры "Яндекса" и дата-центрам "Сбербанка".

читайте также: Удар по цифровой империи путина: чем обернётся потеря дата-центров "Яндекса" 

петербург частично без света: сообщают о поражении подстанции и моста

На фоне атаки жители Санкт-Петербурга начали сообщать о перебоях с электроснабжением. По информации российских СМИ, отключения зафиксированы, в частности, в Калининском и Красногвардейском районах города.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признал перебои с электроснабжением, связав их с падением обломков беспилотников на линии электропередачи.  

Появились сообщения и о попадании беспилотника в вантовый мост через Корабельный фарватер. Он является частью Западного скоростного диаметра — важной платной автомагистрали, соединяющей южную и северную части Санкт-Петербурга. Россияне сообщили о перекрытии движения на участке автомагистрали, где расположен мост.  

Фото: Telegram Exilenova+

Ещё одним объектом, попавшим под атаку, стал логистический центр российского маркетплейса Ozon. В компании подтвердили атаку беспилотников, а мониторинговый канал Exilenova+ сообщил о пожаре на складе.

Фото: Telegram Supernova+

Из-за массированной атаки российские власти временно ограничили работу международного аэропорта Пулково. По данным местных СМИ, отменили как минимум 15 рейсов.  

Напомним

Петербургский нефтяной терминал уже становился целью украинских дальнобойных ударов. В частности, 3 июня 2026 года Служба безопасности Украины сообщила об успешном поражении объекта в рамках совместной операции с Силами обороны. Тогда же украинские беспилотники атаковали военные корабли на Кронштадтской военно-морской базе.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что именно Россия провоцирует дальнейшую эскалацию, нанося удары по украинской гражданской инфраструктуре, а Украина будет отвечать на эти атаки.

"Сейчас они бьют по мостам. Неужели они думают, что мы не будем отвечать?" — заявил Зеленский.

Президент отметил, что российский диктатор Владимир Путин, приказывая атаковать украинские дата-центры и мобильную связь, должен понимать, что аналогичная инфраструктура есть и в России, в частности в Москве.

Юлия Мельник

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