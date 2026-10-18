Масована атака дронів на санкт-петербург: атаковано склад Ozon, тисячі росіян без світла
Київ • УНН
У санкт-петербурзі атакували склад Ozon, через дрони скасували 15 рейсів і затримали 25. Понад 20 тисяч людей залишилися без світла.
санкт-петербург у ніч на неділю, 18 жовтня, опинився під масованою дроновою атакою. Атаковано склад Ozon, зупинено роботу аеропорту Пулкове, передає УНН.
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Як повідомляється, у Колпінському районі було атаковано склад Ozon - один із найзавантаженіших фулфілмент-центрів Ozon у Північно-Західному регіоні площею до 79 000 кв. м.
Також в аеропорту Пулково скасовано 15 рейсів через атаку безпілотника. Станом на 7-му годину ранку затримуються ще 25 вильотів. Серед них - рейси до тюмені, сочі, іжевська, калінінграда, волгограда, москви, а також до Анталії та Хургади.
Окрім того, повідомляється, що понад 20 тисяч людей у ленінградській області залишилися без електроенергії після атак дронів.
"Триває відключення двох трансформаторних підстанцій у Яніно, у зоні відключення перебувають 50 багатоквартирних будинків, близько 20 тисяч людей", - повідомив губернатор ленобласті олександр дрозденко.
Також він заявив, що над територією області було збито 144 БпЛА, а російське міноборони відзвітували про знищення над територією рф 1015 БпЛА.
Нагадаємо
російське місто санкт-петербург у ніч на неділю, 18 жовтня, опинилося під масованою дроновою атакою.