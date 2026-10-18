Массированная атака дронов на санкт-петербург: атакован склад Ozon, тысячи россиян остались без света
Киев • УНН
В санкт-петербурге атаковали склад Ozon, из-за дронов отменили 15 рейсов и задержали 25. Более 20 тысяч человек остались без света.
Санкт-Петербург в ночь на воскресенье, 18 октября, оказался под массированной атакой дронов. Атакован склад Ozon, приостановлена работа аэропорта Пулково, передает УНН.
Детали
Как сообщается, в Колпинском районе был атакован склад Ozon — один из самых загруженных фулфилмент-центров Ozon в Северо-Западном регионе площадью до 79 000 кв. м.
Также в аэропорту Пулково отменены 15 рейсов из-за атаки беспилотника. По состоянию на 7 часов утра задерживаются еще 25 вылетов. Среди них — рейсы в Тюмень, Сочи, Ижевск, Калининград, Волгоград, Москву, а также в Анталью и Хургаду.
Кроме того, сообщается, что более 20 тысяч человек в Ленинградской области остались без электроэнергии после атак дронов.
"Продолжается отключение двух трансформаторных подстанций в Янино, в зоне отключения находятся 50 многоквартирных домов, около 20 тысяч человек", — сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Также он заявил, что над территорией области были сбиты 144 БПЛА, а российское Минобороны отчиталось об уничтожении над территорией РФ 1015 БПЛА.
Напомним
Российский город Санкт-Петербург в ночь на воскресенье, 18 октября, оказался под массированной атакой дронов.