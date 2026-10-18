Массированная атака дронов на санкт-петербург: атакован склад Ozon, тысячи россиян остались без света

Санкт-Петербург в ночь на воскресенье, 18 октября, оказался под массированной атакой дронов. Атакован склад Ozon, приостановлена работа аэропорта Пулково, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в Колпинском районе был атакован склад Ozon — один из самых загруженных фулфилмент-центров Ozon в Северо-Западном регионе площадью до 79 000 кв. м.

Также в аэропорту Пулково отменены 15 рейсов из-за атаки беспилотника. По состоянию на 7 часов утра задерживаются еще 25 вылетов. Среди них — рейсы в Тюмень, Сочи, Ижевск, Калининград, Волгоград, Москву, а также в Анталью и Хургаду.

Кроме того, сообщается, что более 20 тысяч человек в Ленинградской области остались без электроэнергии после атак дронов.

"Продолжается отключение двух трансформаторных подстанций в Янино, в зоне отключения находятся 50 многоквартирных домов, около 20 тысяч человек", — сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Также он заявил, что над территорией области были сбиты 144 БПЛА, а российское Минобороны отчиталось об уничтожении над территорией РФ 1015 БПЛА.

Напомним

Российский город Санкт-Петербург в ночь на воскресенье, 18 октября, оказался под массированной атакой дронов.