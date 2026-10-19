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Атака на Санкт-Петербург 18 октября стала крупнейшей с 2022 года — ISW

Киев • УНН

 • 18853 просмотра

Украинские удары повредили дата-центр «ВКонтакте», нефтяной терминал и склад Ozon. Без электричества остались около 20 тысяч человек.

Атака на Санкт-Петербург 18 октября стала крупнейшей с 2022 года — ISW

Удары украинских войск по российскому Санкт-Петербургу стали крупнейшей атакой на цифровую, энергетическую и логистическую инфраструктуру РФ с 2022 года. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

Детали

Аналитики со ссылкой на Минобороны РФ указывают, что российские войска сбили 1015 украинских беспилотников над Россией, оккупированным Крымом и Чёрным морем.

А губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что российские войска сбили 145 беспилотников только над Ленинградской областью в ночь с 17 на 18 октября

- говорится в статье.

"Белые ночи" в Петербурге: дроны атаковали нефтяной терминал и дата-центр VK 18.10.26, 09:59 • 14824 просмотра

Отмечается, что украинские войска значительно повредили российский центр обработки данных социальной сети "ВКонтакте" вблизи Санкт-Петербурга, оставили без света около 20 000 человек, а также нанесли удар по нефтяному терминалу в Ленинградской области.

Украинские войска также нанесли удар по складу торгового центра "Озон" в Санкт-Петербурге ... и вызвали крупный пожар, ... также нанесли удары по вантовому мосту вдоль моста Западного скоростного диаметра, который соединяет северную и южную части Санкт-Петербурга

- констатировали в ISW.

Там резюмировали, что удары Украины 17–18 октября по Ленинградской области РФ были масштабными и охватывали чрезвычайно широкий спектр целей, что подчеркнуло постоянные уязвимости России в системе противовоздушной обороны и проблемы с управлением войсками.

Напомним

российский город Санкт-Петербург в ночь на воскресенье, 18 октября, оказался под массированной атакой дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики и OSINT-ресурсы.

Массированная атака дронов на санкт-петербург: атакован склад Ozon, тысячи россиян остались без света18.10.26, 09:35 • 20134 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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