Атака на Санкт-Петербург 18 октября стала крупнейшей с 2022 года — ISW
Киев • УНН
Украинские удары повредили дата-центр «ВКонтакте», нефтяной терминал и склад Ozon. Без электричества остались около 20 тысяч человек.
Удары украинских войск по российскому Санкт-Петербургу стали крупнейшей атакой на цифровую, энергетическую и логистическую инфраструктуру РФ с 2022 года. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.
Детали
Аналитики со ссылкой на Минобороны РФ указывают, что российские войска сбили 1015 украинских беспилотников над Россией, оккупированным Крымом и Чёрным морем.
А губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что российские войска сбили 145 беспилотников только над Ленинградской областью в ночь с 17 на 18 октября
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Отмечается, что украинские войска значительно повредили российский центр обработки данных социальной сети "ВКонтакте" вблизи Санкт-Петербурга, оставили без света около 20 000 человек, а также нанесли удар по нефтяному терминалу в Ленинградской области.
Украинские войска также нанесли удар по складу торгового центра "Озон" в Санкт-Петербурге ... и вызвали крупный пожар, ... также нанесли удары по вантовому мосту вдоль моста Западного скоростного диаметра, который соединяет северную и южную части Санкт-Петербурга
Там резюмировали, что удары Украины 17–18 октября по Ленинградской области РФ были масштабными и охватывали чрезвычайно широкий спектр целей, что подчеркнуло постоянные уязвимости России в системе противовоздушной обороны и проблемы с управлением войсками.
Напомним
российский город Санкт-Петербург в ночь на воскресенье, 18 октября, оказался под массированной атакой дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики и OSINT-ресурсы.
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