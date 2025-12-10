$42.180.11
Ексклюзив
17:30 • 4 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 1138 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 2140 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 6888 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 13364 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 15837 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 17075 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 21845 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 16603 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
10 грудня, 11:00 • 14366 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Популярнi новини
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP10 грудня, 07:35 • 26332 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 26559 перегляди
У Києві після повідомлень про смерть сина Каденюка поліція підтвердила: виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнямиPhoto10 грудня, 08:37 • 16347 перегляди
Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУPhoto10 грудня, 09:17 • 18966 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 12455 перегляди
Публікації
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto16:30 • 3146 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення13:56 • 11225 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo12:17 • 21846 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 25932 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 40595 перегляди
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки13:37 • 6338 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto12:35 • 7062 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo12:19 • 6982 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 12513 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 26612 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Ветеринарна лікарка Єлизавета Бабій наголосила на важливості профілактики та підтримки здоров'я домашніх тварин. Вона зазначила, що щеплення та обробка від паразитів мають стати обов'язковою рутиною догляду.

Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара

Щеплення, і не лише від сказу, обробка проти паразитів та не тільки це мають стати обов’язковою рутиною догляду за домашніми улюбленцями. Про це у коментарі УНН розповіла ветеринарна лікарка Єлизавета Бабій.

Деталі

У питаннях добробуту тварин - медичні права залишаються ключовими. Ветеринарна лікарка Єлизавета Бабій, наголошує на важливості профілактики та якісної підтримки, адже це - основа здоров’я улюблених хвостиків.

По-перше, найнеобхідніше має бути просто як вдихати і видихати повітря – це всі регулярні обробки. Зараз на законодавчому рівні обов’язковою є лише вакцинація від сказу, бо Україна має "неблагополуччя" щодо цієї хвороби. Усі інші обробки йдуть на розсуд власника, хоча практика наших європейських колег показує, що вакцинація від вірусних інфекцій і паразитарні процедури теж мають бути обов’язковими. Бо це небезпечні і дуже заразні фактори, які швидко поширюються

- пояснює Єлизавета Бабій.

Лікарка наголошує, що деякі хвороби неможливо вилікувати, але якість життя тварини має бути збережена. Саме тому протоколи лікування і підтримувальні заходи - це не менш важлива частина медичного права тварин.

"Є такі захворювання, які ми не можемо вилікувати, і в таких випадках потрібно підвищувати якість життя тварини. Вона має отримувати знеболення, стимуляцію апетиту, допомогу при спорожненні - усе, щоб не було інтоксикацій і страждань. І, звичайно, є питання гуманної евтаназії: існують стани, які лікар не може вилікувати, а тварина сама не одужує, але чомусь вони не вважаються офіційною підставою для присипання. Тоді лікар бере все під власну відповідальність, хоча, по суті, це є чітким показанням до евтаназії", - зазначає ветеринарна лікарка.

Доступ до лікування улюбленців в Україні теж можна покращити. Ветеринарна лікарка переконана: головне - інформація та правильні запити від власників. Багато процедур можна отримати безкоштовно або за мінімальну оплату, враховуючи і безпритульних тварин також.

"Треба просто проводити активну інформаційну роботу з власниками. Зараз багато процедур: вакцинації, обробки. Державні клініки роблять безкоштовно або за символічну ціну. Для безхатніх тварин є окремі програми, стерилізація може коштувати 650 грн - це навіть не половина собівартості. А ветеринари зазвичай йдуть назустріч, якщо власник чесно пояснює ситуацію: всі розуміють реалії", - розповідає Єлизавета Бабій.

Більше про те, які права мають наші домашні улюбленці і тварини загалом, читайте у матеріалі УНН "Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні".

Алла Кіосак

СуспільствоЛайфхаки
Тварини
благодійність
Україна