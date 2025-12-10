Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
Київ • УНН
Ветеринарна лікарка Єлизавета Бабій наголосила на важливості профілактики та підтримки здоров'я домашніх тварин. Вона зазначила, що щеплення та обробка від паразитів мають стати обов'язковою рутиною догляду.
У питаннях добробуту тварин - медичні права залишаються ключовими. Ветеринарна лікарка Єлизавета Бабій, наголошує на важливості профілактики та якісної підтримки, адже це - основа здоров’я улюблених хвостиків.
По-перше, найнеобхідніше має бути просто як вдихати і видихати повітря – це всі регулярні обробки. Зараз на законодавчому рівні обов’язковою є лише вакцинація від сказу, бо Україна має "неблагополуччя" щодо цієї хвороби. Усі інші обробки йдуть на розсуд власника, хоча практика наших європейських колег показує, що вакцинація від вірусних інфекцій і паразитарні процедури теж мають бути обов’язковими. Бо це небезпечні і дуже заразні фактори, які швидко поширюються
- пояснює Єлизавета Бабій.
Лікарка наголошує, що деякі хвороби неможливо вилікувати, але якість життя тварини має бути збережена. Саме тому протоколи лікування і підтримувальні заходи - це не менш важлива частина медичного права тварин.
"Є такі захворювання, які ми не можемо вилікувати, і в таких випадках потрібно підвищувати якість життя тварини. Вона має отримувати знеболення, стимуляцію апетиту, допомогу при спорожненні - усе, щоб не було інтоксикацій і страждань. І, звичайно, є питання гуманної евтаназії: існують стани, які лікар не може вилікувати, а тварина сама не одужує, але чомусь вони не вважаються офіційною підставою для присипання. Тоді лікар бере все під власну відповідальність, хоча, по суті, це є чітким показанням до евтаназії", - зазначає ветеринарна лікарка.
Доступ до лікування улюбленців в Україні теж можна покращити. Ветеринарна лікарка переконана: головне - інформація та правильні запити від власників. Багато процедур можна отримати безкоштовно або за мінімальну оплату, враховуючи і безпритульних тварин також.
"Треба просто проводити активну інформаційну роботу з власниками. Зараз багато процедур: вакцинації, обробки. Державні клініки роблять безкоштовно або за символічну ціну. Для безхатніх тварин є окремі програми, стерилізація може коштувати 650 грн - це навіть не половина собівартості. А ветеринари зазвичай йдуть назустріч, якщо власник чесно пояснює ситуацію: всі розуміють реалії", - розповідає Єлизавета Бабій.
