Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара

Щеплення, і не лише від сказу, обробка проти паразитів та не тільки це мають стати обов’язковою рутиною догляду за домашніми улюбленцями. Про це у коментарі УНН розповіла ветеринарна лікарка Єлизавета Бабій.

У питаннях добробуту тварин - медичні права залишаються ключовими. Ветеринарна лікарка Єлизавета Бабій, наголошує на важливості профілактики та якісної підтримки, адже це - основа здоров’я улюблених хвостиків.

По-перше, найнеобхідніше має бути просто як вдихати і видихати повітря – це всі регулярні обробки. Зараз на законодавчому рівні обов’язковою є лише вакцинація від сказу, бо Україна має "неблагополуччя" щодо цієї хвороби. Усі інші обробки йдуть на розсуд власника, хоча практика наших європейських колег показує, що вакцинація від вірусних інфекцій і паразитарні процедури теж мають бути обов’язковими. Бо це небезпечні і дуже заразні фактори, які швидко поширюються