У Катманду поліція відкрила вогонь по протестувальниках: кількість загиблих зросла до 22
Київ • УНН
У столиці Непалу поліція відкрила вогонь по демонстрантах, що призвело до загибелі двох молодих людей. Загальна кількість жертв протестів зросла до 22, а кількість поранених перевищила 500 осіб.
Деталі
Двоє молодих протестувальників загинули внаслідок обстрілу поліцією в Каліматі. Таким чином, кількість загиблих у протестах у Непалі зросла до 22
Інцидент стався після того, як демонстранти нібито підпалили ділянку правоохоронців та напали на офіцерів, чим змусили правоохоронців відкрити вогонь у відповідь.
ЗМІ повідомляють що кількість поранених у Катманду перевищила 500 осіб.
Нагадаємо
Прем’єр-міністра Непалу Шарми Олі подав у відставку після загострення протестів, які виникли після урядовою забороною використання соцмереж. Протестувальники закликали призначити на цю посаду мера Катманду Балендру Шаха і вийшли на вулиці.
Також на тлі заворушень у Непалі закрили головний аеропорт, що призвело до скасування рейсів до Індії та з неї. Водночас приблизно десять гвинтокрилів вилетіли з міністерської резиденції до міжнародного аеропорту Трібхуван, евакуюючи VIP-персон.