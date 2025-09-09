У Катманду поліція відкрила вогонь по протестувальниках: кількість загиблих зросла до 22

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Ексклюзив
07:55 • 27121 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
07:10 • 39767 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 36472 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 23663 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 22111 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 24315 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 36861 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 50191 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28640 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 49715 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
43%
753мм
Популярнi новини
У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисникаPhoto9 вересня, 01:19 • 24575 перегляди
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура9 вересня, 01:55 • 26235 перегляди
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС9 вересня, 02:16 • 22899 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 22221 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 15521 перегляди
Публікації
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 22238 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:10 • 39759 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
07:01 • 36467 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 50189 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 42053 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Харків
Одеса
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 15536 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 25714 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 24926 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 93775 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 51220 перегляди
Актуальне
Financial Times
Truth Social
Tesla Model Y
Лікарські засоби
MIM-104 Patriot

У Катманду поліція відкрила вогонь по протестувальниках: кількість загиблих зросла до 22

Київ • УНН

 • 126 перегляди

У столиці Непалу поліція відкрила вогонь по демонстрантах, що призвело до загибелі двох молодих людей. Загальна кількість жертв протестів зросла до 22, а кількість поранених перевищила 500 осіб.

У Катманду поліція відкрила вогонь по протестувальниках: кількість загиблих зросла до 22

У столиці Непалу поліція відкрила вогонь по демонстрантах, унаслідок чого загинули двоє молодих людей. Загальна кількість жертв протестів у Непалі зросла до 22. За інформацією ЗМІ число поранених перевищило 500. Про це пише УНН із посиланням на India Today.

Деталі

Двоє молодих протестувальників загинули внаслідок обстрілу поліцією в Каліматі. Таким чином, кількість загиблих у протестах у Непалі зросла до 22

- пише видання.

Інцидент стався після того, як демонстранти нібито підпалили ділянку правоохоронців та напали на офіцерів, чим змусили правоохоронців відкрити вогонь у відповідь.

ЗМІ повідомляють що кількість поранених у Катманду перевищила 500 осіб.

Нагадаємо

Прем’єр-міністра Непалу Шарми Олі подав у відставку після загострення протестів, які виникли після урядовою забороною використання соцмереж. Протестувальники закликали призначити на цю посаду мера Катманду Балендру Шаха і вийшли на вулиці.

Також на тлі заворушень у Непалі закрили головний аеропорт, що призвело до скасування рейсів до Індії та з неї. Водночас приблизно десять гвинтокрилів вилетіли з міністерської резиденції до міжнародного аеропорту Трібхуван, евакуюючи VIP-персон.

Альона Уткіна

СуспільствоНовини СвітуПодії
Непал
Індія