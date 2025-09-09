Заворушення в Непалі: протестувальники побили міністра фінансів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Непалу Шарма Олі оголосив про відставку на тлі масових заворушень. Протестувальники вимагають призначити мера Катманду Балендру Шаха, а також побили міністра фінансів.
На тлі масових заворушень у Непалі прем’єр-міністр Шарма Олі оголосив про відставку. протестувальники вимагають призначити на цю посаду мера Катманду Балендру Шаха. Ситуація загострилася після того, як протестувальники побили міністра фінансів Бішну Прасаду Пауделя. Про це пише УНН із посиланням на India Today.
Деталі
Міністр фінансів Непалу Бішну Прасад Паудель був побитий протестувальниками
Також на тлі заворушень у Непалі закрили головний аеропорт, що призвело до скасування рейсів до Індії та з неї. Зокрема авіакомпанія IndiGo повідомила про тимчасове призупинення польотів у Катманду.
Якщо ваша подорож буде скасована, ви можете обрати альтернативний рейс або подати заявку на відшкодування, відвідавши наш веб-сайт. Ми уважно стежимо за розвитком подій та координуємо дії з місцевою владою, щоб якомога швидше відновити діяльність
Нагадаємо
Очільник держави Рам Чандра Паудель прийняв заяву про відставку прем’єр-міністра Непалу Шарми Олі. Політик оголосив про своє рішення у вівторок на тлі загострення протестів, які виникли післа урядовою забороною використання соцмереж.
Після його відставки серед протестувальників почали ширитися заклики призначити мера Катманду Балендру Шаха тимчасовим прем’єр-міністром.
Через заворушення також розпочалась евакуація VIP-персон. Зазначається, що приблизно десять гвинтокрилів вилетіли з міністерської резиденції до міжнародного аеропорту Трібхуван.