Заворушення в Непалі: протестувальники побили міністра фінансів

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Ексклюзив
07:55 • 26815 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
07:10 • 38973 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 35825 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 23239 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 21778 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 24167 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 36722 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 49888 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28588 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 49612 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
44%
753мм
Популярнi новини
У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисникаPhoto9 вересня, 01:19 • 24174 перегляди
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура9 вересня, 01:55 • 25811 перегляди
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС9 вересня, 02:16 • 22501 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 21476 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 15021 перегляди
Публікації
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 21660 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:10 • 38964 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
07:01 • 35817 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 49882 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 41787 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Харків
Одеса
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 15159 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 25554 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 24765 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 93573 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 51067 перегляди
Актуальне
Financial Times
Truth Social
Tesla Model Y
Лікарські засоби
MIM-104 Patriot

Заворушення в Непалі: протестувальники побили міністра фінансів

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Прем'єр-міністр Непалу Шарма Олі оголосив про відставку на тлі масових заворушень. Протестувальники вимагають призначити мера Катманду Балендру Шаха, а також побили міністра фінансів.

Заворушення в Непалі: протестувальники побили міністра фінансів

На тлі масових заворушень у Непалі прем’єр-міністр Шарма Олі оголосив про відставку. протестувальники вимагають призначити на цю посаду мера Катманду Балендру Шаха. Ситуація загострилася після того, як протестувальники побили міністра фінансів Бішну Прасаду Пауделя. Про це пише УНН із посиланням на India Today.

Деталі

Міністр фінансів Непалу Бішну Прасад Паудель був побитий протестувальниками

- пише видання.

Також на тлі заворушень у Непалі закрили головний аеропорт, що призвело до скасування рейсів до Індії та з неї. Зокрема авіакомпанія IndiGo повідомила про тимчасове призупинення польотів у Катманду.

Якщо ваша подорож буде скасована, ви можете обрати альтернативний рейс або подати заявку на відшкодування, відвідавши наш веб-сайт. Ми уважно стежимо за розвитком подій та координуємо дії з місцевою владою, щоб якомога швидше відновити діяльність

- йдеться у заяві перевізника.

Нагадаємо

Очільник держави Рам Чандра Паудель прийняв заяву про відставку прем’єр-міністра Непалу Шарми Олі. Політик оголосив про своє рішення у вівторок на тлі загострення протестів, які виникли післа урядовою забороною використання соцмереж.

Після його відставки серед протестувальників почали ширитися заклики призначити мера Катманду Балендру Шаха тимчасовим прем’єр-міністром.

Через заворушення також розпочалась евакуація VIP-персон. Зазначається, що приблизно десять гвинтокрилів вилетіли з міністерської резиденції до міжнародного аеропорту Трібхуван.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини СвітуПодії
Непал
Індія