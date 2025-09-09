$41.250.03
Ексклюзив
07:55 • 26038 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони Photo
Ексклюзив
07:10 • 36384 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 33669 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 22012 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 20806 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 23681 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 36251 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 48848 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28479 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 49420 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Прем'єр Непалу йде у відставку на тлі заворушень, VIP-персон евакуюють

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

Прем'єр-міністр Непалу Шарма Олі подав у відставку через заворушення. Розпочато евакуацію VIP-персон.

Прем'єр Непалу йде у відставку на тлі заворушень, VIP-персон евакуюють

Через заворушення в Непалі прем'єр-міністр Шарма Олі подав у відставку, також розпочалась евакуація VIP-персон. Про це повідомляє УНН з посиланням на India Today.

Деталі

Зазначається, що приблизно десять гвинтокрилів вилетіли з міністерської резиденції до міжнародного аеропорту Трібхуван, на їх бортах перебувають члени уряду і інші VIP-персони.

Протестувальники в соцмережах закликають запускати феєрверки, дрони тощо, щоб перешкоджати літакам. У мереж з’явились відео заворушень.

Пізніше стало відомо, що заборону на користування соціальними мережами, яку запровадили раніше, скасували. Але попри це заворушення не припинились.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що після початку заворушень у Непалі через урядову заборону соціальних мереж загинуло щонайменше 13 людей, десятки отримали поранення.

Євген Устименко

ПолітикаНовини СвітуПодії
Непал