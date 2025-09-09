Прем'єр Непалу йде у відставку на тлі заворушень, VIP-персон евакуюють
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Непалу Шарма Олі подав у відставку через заворушення. Розпочато евакуацію VIP-персон.
Через заворушення в Непалі прем'єр-міністр Шарма Олі подав у відставку, також розпочалась евакуація VIP-персон. Про це повідомляє УНН з посиланням на India Today.
Деталі
Зазначається, що приблизно десять гвинтокрилів вилетіли з міністерської резиденції до міжнародного аеропорту Трібхуван, на їх бортах перебувають члени уряду і інші VIP-персони.
Протестувальники в соцмережах закликають запускати феєрверки, дрони тощо, щоб перешкоджати літакам. У мереж з’явились відео заворушень.
Пізніше стало відомо, що заборону на користування соціальними мережами, яку запровадили раніше, скасували. Але попри це заворушення не припинились.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що після початку заворушень у Непалі через урядову заборону соціальних мереж загинуло щонайменше 13 людей, десятки отримали поранення.