Премьер Непала уходит в отставку на фоне беспорядков, VIP-персон эвакуируют
Киев • УНН
Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку из-за беспорядков. Начата эвакуация VIP-персон.
Из-за беспорядков в Непале премьер-министр Шарма Оли подал в отставку, также началась эвакуация VIP-персон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на India Today.
Детали
Отмечается, что примерно десять вертолетов вылетели из министерской резиденции в международный аэропорт Трибхуван, на их бортах находятся члены правительства и другие VIP-персоны.
Протестующие в соцсетях призывают запускать фейерверки, дроны и т.д., чтобы препятствовать самолетам. В сетях появились видео беспорядков.
Позже стало известно, что запрет на пользование социальными сетями, который был введен ранее, отменили. Но несмотря на это, беспорядки не прекратились.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что после начала беспорядков в Непале из-за правительственного запрета социальных сетей погибло по меньшей мере 13 человек, десятки получили ранения.