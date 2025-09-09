Премьер Непала уходит в отставку на фоне беспорядков, VIP-персон эвакуируют

$41.250.03
Эксклюзив
07:55 • 21953 просмотра
В russia в результате взрывов выведены из строя еще два газопроводаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 30068 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 28364 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 19010 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35
8 сентября, 21:35 • 18463 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31
8 сентября, 17:31 • 22642 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59
8 сентября, 16:59 • 35335 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42
8 сентября, 15:42 • 46313 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50
8 сентября, 12:50 • 28299 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30
8 сентября, 12:30 • 49100 просмотра
В russia атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Украинцев в Польше ждут штрафы за вождение авто: что меняется с 1 октября
9 сентября, 00:42
В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленникаPhoto
9 сентября, 01:19
Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура
9 сентября, 01:55
На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС
9 сентября, 02:16
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 16459 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 16543 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 30121 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
07:01 • 28402 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 46340 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 38588 просмотра
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto
07:45
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
8 сентября, 15:39
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto
8 сентября, 15:06
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
8 сентября, 06:53
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto
7 сентября, 08:47
Премьер Непала уходит в отставку на фоне беспорядков, VIP-персон эвакуируют

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку из-за беспорядков. Начата эвакуация VIP-персон.

Премьер Непала уходит в отставку на фоне беспорядков, VIP-персон эвакуируют

Из-за беспорядков в Непале премьер-министр Шарма Оли подал в отставку, также началась эвакуация VIP-персон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на India Today.

Детали

Отмечается, что примерно десять вертолетов вылетели из министерской резиденции в международный аэропорт Трибхуван, на их бортах находятся члены правительства и другие VIP-персоны.

Протестующие в соцсетях призывают запускать фейерверки, дроны и т.д., чтобы препятствовать самолетам. В сетях появились видео беспорядков.

Позже стало известно, что запрет на пользование социальными сетями, который был введен ранее, отменили. Но несмотря на это, беспорядки не прекратились.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что после начала беспорядков в Непале из-за правительственного запрета социальных сетей погибло по меньшей мере 13 человек, десятки получили ранения.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости МираПроисшествия
Непал