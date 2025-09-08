$41.220.13
Ексклюзив
09:57
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони 6 вересня, 06:10
У Непалі загинуло щонайменше 13 людей внаслідок протестів проти заборони соціальних мереж

Київ • УНН

 • 28 перегляди

В Непалі щонайменше 13 людей загинули під час протестів проти урядової заборони соціальних мереж. Тисячі демонстрантів зібралися біля парламенту в Катманду, виступаючи проти рішення влади заблокувати популярні платформи.

У Непалі загинуло щонайменше 13 людей внаслідок протестів проти заборони соціальних мереж

Щонайменше 13 людей загинули, десятки отримали поранення в Непалі після того, як протести проти урядової заборони соціальних мереж переросли в сутички між демонстрантами та силами безпеки. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Тисячі людей відгукнулися на заклик протестувальників, які називають себе поколінням Z, зібратися біля будівлі парламенту в Катманду через рішення влади заборонити такі платформи, як Facebook, X (колишній Twitter) і YouTube.

Міністерка зв’язку Непалу Прітхві Субба повідомила BBC, що поліція була змушена застосувати силу — зокрема водомети, кийки та гумові кулі.

За словами уряду, платформи соціальних мереж необхідно регулювати для боротьби з фейковими новинами, розпалюванням ненависті та шахрайством в інтернеті.

Проте такі популярні сервіси, як Instagram, мають мільйони користувачів у Непалі, які використовують їх для розваг, новин і ведення бізнесу.

Демонстранти несли плакати з гаслами, зокрема: "Досить" і "Покінчити з корупцією".

Деякі з протестувальників заявили, що виступають проти, як вони це назвали, авторитарного підходу уряду.

Коли мітинг перемістився на закриту територію біля парламенту, частина демонстрантів перелізла через огорожу.

Після того як протестувальники прорвалися на заборонену територію, були застосовані сльозогінний газ і водомети

- повідомив речник поліції Шекхар Ханал.

Представник районної адміністрації Катманду повідомив, що в деяких районах, включаючи територію біля парламенту, було запроваджено комендантську годину після спроби протестувальників потрапити всередину будівлі.

Доповнення

Минулого тижня влада Непалу розпорядилася заблокувати 26 платформ соціальних мереж через невиконання вимог щодо реєстрації в міністерстві зв’язку та інформаційних технологій країни.

Із п’ятниці користувачі почали стикатися з труднощами доступу до соцмереж, хоча деякі обходять блокування за допомогою VPN. Станом на зараз, дві платформи знову стали доступними після реєстрації та зняття заборони.

Уряд Непалу наполягає, що не забороняє соціальні мережі, а намагається привести їх у відповідність до національного законодавства.

До пів мільйона рублів: з 1 вересня у росії штрафуватимуть за рекламу в Instagram і Facebook 21.08.25, 20:07 • 3909 переглядiв

