В Непале погибли по меньшей мере 13 человек в результате протестов против запрета социальных сетей

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В Непале по меньшей мере 13 человек погибли во время протестов против правительственного запрета социальных сетей. Тысячи демонстрантов собрались у парламента в Катманду, выступая против решения властей заблокировать популярные платформы.

В Непале погибли по меньшей мере 13 человек в результате протестов против запрета социальных сетей

По меньшей мере 13 человек погибли, десятки получили ранения в Непале после того, как протесты против правительственного запрета социальных сетей переросли в столкновения между демонстрантами и силами безопасности. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Тысячи людей откликнулись на призыв протестующих, называющих себя поколением Z, собраться у здания парламента в Катманду из-за решения властей запретить такие платформы, как Facebook, X (бывший Twitter) и YouTube.

Министр связи Непала Притхви Субба сообщила BBC, что полиция была вынуждена применить силу — в частности водометы, дубинки и резиновые пули.

По словам правительства, платформы социальных сетей необходимо регулировать для борьбы с фейковыми новостями, разжиганием ненависти и мошенничеством в интернете.

Однако такие популярные сервисы, как Instagram, имеют миллионы пользователей в Непале, которые используют их для развлечений, новостей и ведения бизнеса.

Демонстранты несли плакаты с лозунгами, в частности: "Хватит" и "Покончить с коррупцией".

Некоторые из протестующих заявили, что выступают против, как они это назвали, авторитарного подхода правительства.

Когда митинг переместился на закрытую территорию возле парламента, часть демонстрантов перелезла через ограждение.

После того как протестующие прорвались на запрещенную территорию, были применены слезоточивый газ и водометы

- сообщил представитель полиции Шекхар Ханал.

Представитель районной администрации Катманду сообщил, что в некоторых районах, включая территорию возле парламента, был введен комендантский час после попытки протестующих попасть внутрь здания.

Дополнение

На прошлой неделе власти Непала распорядились заблокировать 26 платформ социальных сетей из-за невыполнения требований по регистрации в министерстве связи и информационных технологий страны.

С пятницы пользователи начали сталкиваться с трудностями доступа к соцсетям, хотя некоторые обходят блокировку с помощью VPN. По состоянию на сейчас, две платформы снова стали доступными после регистрации и снятия запрета.

Правительство Непала настаивает, что не запрещает социальные сети, а пытается привести их в соответствие с национальным законодательством.

