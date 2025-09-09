$41.250.03
Эксклюзив
07:55 • 26862 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
07:10 • 39103 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 35939 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 23307 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 21835 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 24198 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 36750 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 49947 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28592 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 49620 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Беспорядки в Непале: протестующие избили министра финансов

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Премьер-министр Непала Шарма Оли объявил об отставке на фоне массовых беспорядков. Протестующие требуют назначить мэра Катманду Балендру Шаха, а также избили министра финансов.

Беспорядки в Непале: протестующие избили министра финансов

На фоне массовых беспорядков в Непале премьер-министр Шарма Оли объявил об отставке. Протестующие требуют назначить на эту должность мэра Катманду Балендру Шаха. Ситуация обострилась после того, как протестующие избили министра финансов Бишну Прасада Пауделя. Об этом пишет УНН со ссылкой на India Today.

Детали

Министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель был избит протестующими

- пишет издание.

Также на фоне беспорядков в Непале закрыли главный аэропорт, что привело к отмене рейсов в Индию и из нее. В частности, авиакомпания IndiGo сообщила о временной приостановке полетов в Катманду.

Если ваше путешествие будет отменено, вы можете выбрать альтернативный рейс или подать заявку на возмещение, посетив наш веб-сайт. Мы внимательно следим за развитием событий и координируем действия с местными властями, чтобы как можно скорее возобновить деятельность

- говорится в заявлении перевозчика.

Напомним

Глава государства Рам Чандра Паудель принял заявление об отставке премьер-министра Непала Шармы Оли. Политик объявил о своем решении во вторник на фоне обострения протестов, возникших после правительственного запрета на использование соцсетей.

После его отставки среди протестующих начали распространяться призывы назначить мэра Катманду Балендру Шаха временным премьер-министром.

Из-за беспорядков также началась эвакуация VIP-персон. Отмечается, что примерно десять вертолетов вылетели из министерской резиденции в международный аэропорт Трибхуван.

Алена Уткина

ПолитикаНовости МираПроисшествия
Непал
Индия