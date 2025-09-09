Беспорядки в Непале: протестующие избили министра финансов
Киев • УНН
Премьер-министр Непала Шарма Оли объявил об отставке на фоне массовых беспорядков. Протестующие требуют назначить мэра Катманду Балендру Шаха, а также избили министра финансов.
На фоне массовых беспорядков в Непале премьер-министр Шарма Оли объявил об отставке. Протестующие требуют назначить на эту должность мэра Катманду Балендру Шаха. Ситуация обострилась после того, как протестующие избили министра финансов Бишну Прасада Пауделя. Об этом пишет УНН со ссылкой на India Today.
Детали
Министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель был избит протестующими
Также на фоне беспорядков в Непале закрыли главный аэропорт, что привело к отмене рейсов в Индию и из нее. В частности, авиакомпания IndiGo сообщила о временной приостановке полетов в Катманду.
Если ваше путешествие будет отменено, вы можете выбрать альтернативный рейс или подать заявку на возмещение, посетив наш веб-сайт. Мы внимательно следим за развитием событий и координируем действия с местными властями, чтобы как можно скорее возобновить деятельность
Напомним
Глава государства Рам Чандра Паудель принял заявление об отставке премьер-министра Непала Шармы Оли. Политик объявил о своем решении во вторник на фоне обострения протестов, возникших после правительственного запрета на использование соцсетей.
После его отставки среди протестующих начали распространяться призывы назначить мэра Катманду Балендру Шаха временным премьер-министром.
Из-за беспорядков также началась эвакуация VIP-персон. Отмечается, что примерно десять вертолетов вылетели из министерской резиденции в международный аэропорт Трибхуван.