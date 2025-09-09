$41.250.03
Эксклюзив
07:55 • 27012 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
07:10 • 39483 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 36258 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 23512 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 21994 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 24265 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 36822 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 50100 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28616 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 49673 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
В Катманду полиция открыла огонь по протестующим: число погибших возросло до 22

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В столице Непала полиция открыла огонь по демонстрантам, что привело к гибели двух молодых людей. Общее число жертв протестов возросло до 22, а число раненых превысило 500 человек.

В Катманду полиция открыла огонь по протестующим: число погибших возросло до 22

В столице Непала полиция открыла огонь по демонстрантам, в результате чего погибли двое молодых людей. Общее число жертв протестов в Непале возросло до 22. По информации СМИ число раненых превысило 500. Об этом пишет УНН со ссылкой на India Today.

Детали

Двое молодых протестующих погибли в результате обстрела полицией в Калимати. Таким образом, число погибших в протестах в Непале возросло до 22

- пишет издание.

Инцидент произошел после того, как демонстранты якобы подожгли участок правоохранителей и напали на офицеров, чем заставили правоохранителей открыть ответный огонь.

СМИ сообщают, что число раненых в Катманду превысило 500 человек.

Напомним

Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку после обострения протестов, которые возникли после правительственного запрета на использование соцсетей. Протестующие призвали назначить на эту должность мэра Катманду Балендру Шаха и вышли на улицы.

Также на фоне беспорядков в Непале закрыли главный аэропорт, что привело к отмене рейсов в Индию и из нее. В то же время примерно десять вертолетов вылетели из министерской резиденции в международный аэропорт Трибхуван, эвакуируя VIP-персон.

Алена Уткина

ОбществоНовости МираПроисшествия
Непал
Индия