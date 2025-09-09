В Катманду полиция открыла огонь по протестующим: число погибших возросло до 22
Киев • УНН
В столице Непала полиция открыла огонь по демонстрантам, в результате чего погибли двое молодых людей. Общее число жертв протестов в Непале возросло до 22. По информации СМИ число раненых превысило 500. Об этом пишет УНН со ссылкой на India Today.
Детали
Двое молодых протестующих погибли в результате обстрела полицией в Калимати. Таким образом, число погибших в протестах в Непале возросло до 22
Инцидент произошел после того, как демонстранты якобы подожгли участок правоохранителей и напали на офицеров, чем заставили правоохранителей открыть ответный огонь.
СМИ сообщают, что число раненых в Катманду превысило 500 человек.
Напомним
Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку после обострения протестов, которые возникли после правительственного запрета на использование соцсетей. Протестующие призвали назначить на эту должность мэра Катманду Балендру Шаха и вышли на улицы.
Также на фоне беспорядков в Непале закрыли главный аэропорт, что привело к отмене рейсов в Индию и из нее. В то же время примерно десять вертолетов вылетели из министерской резиденции в международный аэропорт Трибхуван, эвакуируя VIP-персон.