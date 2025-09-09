У мережі показали будівлю парламенту Непалу, охоплену полум’ям

$41.250.03
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 11154 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 8680 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 37559 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 65518 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 56787 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 35066 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29733 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28566 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 40506 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters9 вересня, 08:15 • 11298 перегляди
Зеленський: "Сісти і поговорити", Україна готова до переговорів про мир навіть без припинення вогню чи гарантій безпеки9 вересня, 09:26 • 4332 перегляди
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років12:18 • 12001 перегляди
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД12:18 • 10582 перегляди
У Києві затримали 60-річного рецидивіста за зґвалтування та розбійні напади на жінокPhoto12:33 • 5066 перегляди
Публікації
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo16:51 • 4016 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
15:59 • 11156 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 41551 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 65518 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 56787 перегляди
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Джон Гілі
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Державний кордон України
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 32294 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 31772 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 30578 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 99796 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 56431 перегляди
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
The Washington Post

У мережі показали будівлю парламенту Непалу, охоплену полум’ям

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Історичний урядовий комплекс Сінгха Дурбар у Катманду охопила пожежа. Будівля парламенту вже не підлягає відновленню, знищено важливі державні документи та архіви.

У мережі показали будівлю парламенту Непалу, охоплену полум’ям

У Катманду в історичному урядовому комплексі Сінгха Дурбар сталася пожежа, після якої будівля парламенту вже не підлягає відновленню. Про це повідомляє непальське видання Online Khabar, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, масштаби спалаху були настількизначними, що пожежники навіть не намагалися гасити його. Вогонь знищив усі важливі державні документи та архіви, включаючи кабінети прем'єр-міністра та ключових міністрів.

Навіть президент Рам Чандра Пудель, який також є главою держави та головнокомандувачем непальської армії, був у небезпеці. Офіс президента, Шитал Нівас, був також захоплений протестувальниками.

Офіс президента Непалу спростував інформацію про відставку глави держави на тлі масових заворушень у країні.

Рам Чандра Паудель прийняв заяву про відставку прем’єр-міністра Непалу Шарми Олі. Політик оголосив про своє рішення у вівторок на тлі загострення протестів, які виникли після заборони використовувати соціальні мережі, яку запровадив уряд країни.

Павло Зінченко

Новини Світу
Непал