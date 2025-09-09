У мережі показали будівлю парламенту Непалу, охоплену полум’ям
Київ • УНН
Історичний урядовий комплекс Сінгха Дурбар у Катманду охопила пожежа. Будівля парламенту вже не підлягає відновленню, знищено важливі державні документи та архіви.
У Катманду в історичному урядовому комплексі Сінгха Дурбар сталася пожежа, після якої будівля парламенту вже не підлягає відновленню. Про це повідомляє непальське видання Online Khabar, пише УНН.
Деталі
Як повідомляє видання, масштаби спалаху були настількизначними, що пожежники навіть не намагалися гасити його. Вогонь знищив усі важливі державні документи та архіви, включаючи кабінети прем'єр-міністра та ключових міністрів.
Навіть президент Рам Чандра Пудель, який також є главою держави та головнокомандувачем непальської армії, був у небезпеці. Офіс президента, Шитал Нівас, був також захоплений протестувальниками.
Офіс президента Непалу спростував інформацію про відставку глави держави на тлі масових заворушень у країні.
Рам Чандра Паудель прийняв заяву про відставку прем’єр-міністра Непалу Шарми Олі. Політик оголосив про своє рішення у вівторок на тлі загострення протестів, які виникли після заборони використовувати соціальні мережі, яку запровадив уряд країни.