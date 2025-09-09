Відставка президента Непалу: у Катманду зробили нову заяву
Київ • УНН
Офіс президента Непалу спростував інформацію про відставку глави держави на тлі масових заворушень у країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на India Today.
Деталі
Як повідомляють ЗМІ, помічник президента країни закликав протестуючих до переговорів на наступному тижні.
Водночас зазначається, що протестувальники підпалили будівлю парлементу Непалу у Катманду, заворушення ще тривають.
Нагадаємо
Рам Чандра Паудель прийняв заяву про відставку прем’єр-міністра Непалу Шарми Олі. Політик оголосив про своє рішення у вівторок на тлі загострення протестів, які виникли після заборони використовувати соціальні мережі, яку запровадив уряд країни.
До того УНН повідомляв, що аналогічний вчинок зробив і сам президент Непалу.
Також УНН повідомляв, що під час заворушень в Непалі померла Раджалакшмі Чітракар, дружина колишнього прем'єр-міністра Джаланатха Ханала.