Эксклюзив
07:55
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод
Эксклюзив
9 сентября, 07:10
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Эксклюзив
9 сентября, 07:01
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
9 сентября, 06:31
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против Азербайджана
8 сентября, 12:50
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненые
Отставка президента Непала: в Катманду сделали новое заявление

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Офис президента Непала опроверг информацию об отставке главы государства. Это произошло на фоне массовых беспорядков в стране.

Отставка президента Непала: в Катманду сделали новое заявление

Офис президента Непала опроверг информацию об отставке главы государства на фоне массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на India Today.

Детали

Как сообщают СМИ, помощник президента страны призвал протестующих к переговорам на следующей неделе.

В то же время отмечается, что протестующие подожгли здание парламента Непала в Катманду, беспорядки еще продолжаются.

Напомним

Рам Чандра Паудель принял заявление об отставке премьер-министра Непала Шармы Оли. Политик объявил о своем решении во вторник на фоне обострения протестов, возникших после запрета использовать социальные сети, который ввело правительство страны.

До этого УНН сообщал, что аналогичный поступок совершил и сам президент Непала.

Также УНН сообщал, что во время беспорядков в Непале умерла Раджалакшми Читракар, жена бывшего премьер-министра Джаланатха Ханала.

Евгений Устименко

Непал