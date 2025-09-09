Отставка президента Непала: в Катманду сделали новое заявление
Киев • УНН
Офис президента Непала опроверг информацию об отставке главы государства на фоне массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на India Today.
Детали
Как сообщают СМИ, помощник президента страны призвал протестующих к переговорам на следующей неделе.
В то же время отмечается, что протестующие подожгли здание парламента Непала в Катманду, беспорядки еще продолжаются.
Напомним
Рам Чандра Паудель принял заявление об отставке премьер-министра Непала Шармы Оли. Политик объявил о своем решении во вторник на фоне обострения протестов, возникших после запрета использовать социальные сети, который ввело правительство страны.
До этого УНН сообщал, что аналогичный поступок совершил и сам президент Непала.
Также УНН сообщал, что во время беспорядков в Непале умерла Раджалакшми Читракар, жена бывшего премьер-министра Джаланатха Ханала.