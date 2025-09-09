$41.250.03
Ексклюзив
07:55 • 29885 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
07:10 • 50160 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 45236 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 28625 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 25982 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 26234 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 38477 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 54471 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28940 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 50268 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Президент Непалу подав у відставку за кілька годин після прем’єр-міністра - ЗМІ

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Президент Непалу Рам Чандра Пудел пішов у відставку після прем'єр-міністра. Це сталося на тлі масштабних антиурядових протестів, що призвели до закриття аеропорту та жертв.

Президент Непалу подав у відставку за кілька годин після прем’єр-міністра - ЗМІ
Reuters

У Непалі після того, як прем’єр-міністр К. П. Шарма Олі пішов у відставку, президент країни Рам Чандра Пудель також пішов у відставку. Про це повідомляє India Today, пише УНН.

Деталі

На тлі масштабних антиурядових протестів президент Непалу Рам Чандра Пудел пішов у відставку. Це сталося через кілька годин після того, як К. П. Шарма Олі пішов у відставку з посади прем'єр-міністра країни.

Доповнення

На тлі заворушень у Непалі закрили головний аеропорт, що призвело до скасування рейсів до Індії та з неї. Водночас приблизно десять гвинтокрилів вилетіли з міністерської резиденції до міжнародного аеропорту Трібхуван, евакуюючи VIP-персон.

У столиці Непалу поліція відкрила вогонь по демонстрантах, унаслідок чого загинули двоє молодих людей. Загальна кількість жертв протестів у Непалі зросла до 22. За інформацією ЗМІ число поранених перевищило 500.

Протестувальники вимагають призначити на посаду очільника уряду мера Катманду Балендру Шаха. Ситуація загострилася після того, як протестувальники побили міністра фінансів Бішну Прасаду Пауделя.

Павло Зінченко

Новини Світу
Непал
Індія