Президент Непалу подав у відставку за кілька годин після прем’єр-міністра - ЗМІ
Київ • УНН
Президент Непалу Рам Чандра Пудел пішов у відставку після прем'єр-міністра. Це сталося на тлі масштабних антиурядових протестів, що призвели до закриття аеропорту та жертв.
У Непалі після того, як прем’єр-міністр К. П. Шарма Олі пішов у відставку, президент країни Рам Чандра Пудель також пішов у відставку. Про це повідомляє India Today, пише УНН.
Деталі
На тлі масштабних антиурядових протестів президент Непалу Рам Чандра Пудел пішов у відставку. Це сталося через кілька годин після того, як К. П. Шарма Олі пішов у відставку з посади прем'єр-міністра країни.
Доповнення
На тлі заворушень у Непалі закрили головний аеропорт, що призвело до скасування рейсів до Індії та з неї. Водночас приблизно десять гвинтокрилів вилетіли з міністерської резиденції до міжнародного аеропорту Трібхуван, евакуюючи VIP-персон.
У столиці Непалу поліція відкрила вогонь по демонстрантах, унаслідок чого загинули двоє молодих людей. Загальна кількість жертв протестів у Непалі зросла до 22. За інформацією ЗМІ число поранених перевищило 500.
Протестувальники вимагають призначити на посаду очільника уряду мера Катманду Балендру Шаха. Ситуація загострилася після того, як протестувальники побили міністра фінансів Бішну Прасаду Пауделя.