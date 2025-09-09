Президент Непала подал в отставку через несколько часов после премьер-министра - СМИ
Киев • УНН
Президент Непала Рам Чандра Пудел ушел в отставку после премьер-министра. Это произошло на фоне масштабных антиправительственных протестов, которые привели к закрытию аэропорта и жертвам.
В Непале после отставки премьер-министра К. П. Шармы Оли президент страны Рам Чандра Пудель также подал в отставку. Об этом сообщает India Today, пишет УНН.
Детали
На фоне масштабных антиправительственных протестов президент Непала Рам Чандра Пудел подал в отставку. Это произошло через несколько часов после того, как К. П. Шарма Оли ушел в отставку с поста премьер-министра страны.
Дополнение
На фоне беспорядков в Непале закрыли главный аэропорт, что привело к отмене рейсов в Индию и из нее. В то же время примерно десять вертолетов вылетели из министерской резиденции в международный аэропорт Трибхуван, эвакуируя VIP-персон.
В столице Непала полиция открыла огонь по демонстрантам, в результате чего погибли двое молодых людей. Общее число жертв протестов в Непале возросло до 22. По информации СМИ число раненых превысило 500.
Протестующие требуют назначить на должность главы правительства мэра Катманду Балендру Шаха. Ситуация обострилась после того, как протестующие избили министра финансов Бишну Прасаду Пауделя.