Президент Непала подал в отставку через несколько часов после премьер-министра - СМИ

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
07:55 • 30116 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
07:10 • 51081 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 46002 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 29026 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 26288 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 26366 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 38574 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 54844 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28950 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 50298 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
43%
753мм
Популярные новости
Украина и ЕС начали скрининг по последнему Кластеру, посвященному сельскому хозяйству9 сентября, 03:31 • 8146 просмотра
Шпионская сеть Беларуси раскрыта в Европе: детали операции9 сентября, 03:49 • 11271 просмотра
На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС9 сентября, 05:16 • 10299 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 30359 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 22432 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 30715 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 51096 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
07:01 • 46015 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 54850 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 46398 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Индия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 22756 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 28410 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 27399 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 96388 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 53515 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Truth Social
Тесла Модель Y
Лекарственные средства
Financial Times

Президент Непала подал в отставку через несколько часов после премьер-министра - СМИ

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Президент Непала Рам Чандра Пудел ушел в отставку после премьер-министра. Это произошло на фоне масштабных антиправительственных протестов, которые привели к закрытию аэропорта и жертвам.

Президент Непала подал в отставку через несколько часов после премьер-министра - СМИ
Reuters

В Непале после отставки премьер-министра К. П. Шармы Оли президент страны Рам Чандра Пудель также подал в отставку. Об этом сообщает India Today, пишет УНН.

Детали

На фоне масштабных антиправительственных протестов президент Непала Рам Чандра Пудел подал в отставку. Это произошло через несколько часов после того, как К. П. Шарма Оли ушел в отставку с поста премьер-министра страны.

Дополнение

На фоне беспорядков в Непале закрыли главный аэропорт, что привело к отмене рейсов в Индию и из нее. В то же время примерно десять вертолетов вылетели из министерской резиденции в международный аэропорт Трибхуван, эвакуируя VIP-персон.

В столице Непала полиция открыла огонь по демонстрантам, в результате чего погибли двое молодых людей. Общее число жертв протестов в Непале возросло до 22. По информации СМИ число раненых превысило 500.

Протестующие требуют назначить на должность главы правительства мэра Катманду Балендру Шаха. Ситуация обострилась после того, как протестующие избили министра финансов Бишну Прасаду Пауделя.

Павел Зинченко

Новости Мира
Непал
Индия