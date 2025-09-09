Заворушення у Непалі: що відомо про долю дружини екс-прем'єр-міністра країни
Київ • УНН
ЗМІ повідомили, що Раджалакшмі Чітракар, дружина колишнього прем'єр-міністра Джаланатха Ханала, померла у вівторок, 9 вересня.
У вівторок, 9 вересня, стало відомо про смерть Раджалакшмі Чітракар, дружини колишнього прем'єр-міністра Джаланатха Ханала. Про це повідомляє УНН з посиланням на khabarhub.com.
Деталі
Повідомляється, що інцидент стався в їхньому будинку в Даллу, де, за повідомленнями, протестувальники заблокували її всередині і підпалили будинок.
Вона була терміново доставлена до лікарні Кіртіпур Берн у критичному стані. Проте, за словами родичів, померла від отриманих травм під час лікування.
Інших деталей щодо її долі наразі немає.
Нагадаємо
Очільник держави Рам Чандра Паудель прийняв заяву про відставку прем’єр-міністра Непалу Шарми Олі. Політик оголосив про своє рішення у вівторок на тлі загострення протестів, які виникли післа урядовою забороною використання соцмереж.
На тлі заворушень не лише голова уряду пішов у відставку. Аналогічний вчинок пізніше зробив і сам президент країни Рам Чандра Пудел.
Протестувальники вимагають призначити на посаду очільника уряду мера Катманду Балендру Шаха. Ситуація загострилася після того, як протестувальники побили міністра фінансів Бішну Прасаду Пауделя.