Ексклюзив
07:55 • 30699 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 53239 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 47766 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 29987 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 27010 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 26732 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 38871 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 55740 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28989 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 50415 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Заворушення у Непалі: що відомо про долю дружини екс-прем'єр-міністра країни

Київ • УНН

 • 648 перегляди

ЗМІ повідомили, що Раджалакшмі Чітракар, дружина колишнього прем'єр-міністра Джаланатха Ханала, померла у вівторок, 9 вересня.

Заворушення у Непалі: що відомо про долю дружини екс-прем'єр-міністра країни

У вівторок, 9 вересня, стало відомо про смерть Раджалакшмі Чітракар, дружини колишнього прем'єр-міністра Джаланатха Ханала. Про це повідомляє УНН з посиланням на khabarhub.com.

Деталі

Повідомляється, що інцидент стався в їхньому будинку в Даллу, де, за повідомленнями, протестувальники заблокували її всередині і підпалили будинок.

Вона була терміново доставлена до лікарні Кіртіпур Берн у критичному стані. Проте, за словами родичів, померла від отриманих травм під час лікування.

Інших деталей щодо її долі наразі немає.

Нагадаємо

Очільник держави Рам Чандра Паудель прийняв заяву про відставку прем’єр-міністра Непалу Шарми Олі. Політик оголосив про своє рішення у вівторок на тлі загострення протестів, які виникли післа урядовою забороною використання соцмереж.

На тлі заворушень не лише голова уряду пішов у відставку. Аналогічний вчинок пізніше зробив і сам президент країни Рам Чандра Пудел.

Протестувальники вимагають призначити на посаду очільника уряду мера Катманду Балендру Шаха. Ситуація загострилася після того, як протестувальники побили міністра фінансів Бішну Прасаду Пауделя.

Євген Устименко

Новини СвітуПодії