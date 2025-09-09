Беспорядки в Непале: что известно о судьбе жены экс-премьер-министра страны

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
07:55 • 30707 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 53270 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 47789 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 30007 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 27023 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 26734 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 38874 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 55747 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28989 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 50415 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
43%
753мм
Популярные новости
Украина и ЕС начали скрининг по последнему Кластеру, посвященному сельскому хозяйству9 сентября, 03:31 • 10011 просмотра
Шпионская сеть Беларуси раскрыта в Европе: детали операции9 сентября, 03:49 • 12337 просмотра
На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС9 сентября, 05:16 • 11322 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 32320 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 24282 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 32327 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 53272 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 47790 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 55747 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 47251 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Индия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 24288 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 29064 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 28028 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 97005 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 54079 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Truth Social
Тесла Модель Y
Лекарственные средства
Financial Times

Беспорядки в Непале: что известно о судьбе жены экс-премьер-министра страны

Киев • УНН

 • 654 просмотра

СМИ сообщили, что Раджалакшми Читракар, жена бывшего премьер-министра Джаланатха Ханала, умерла во вторник, 9 сентября.

Беспорядки в Непале: что известно о судьбе жены экс-премьер-министра страны

Во вторник, 9 сентября, стало известно о смерти Раджалакшми Читракар, жены бывшего премьер-министра Джаланатха Ханала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на khabarhub.com.

Детали

Сообщается, что инцидент произошел в их доме в Даллу, где, по сообщениям, протестующие заблокировали ее внутри и подожгли дом.

Она была срочно доставлена в больницу Киртипур Берн в критическом состоянии. Однако, по словам родственников, умерла от полученных травм во время лечения.

Других деталей относительно ее судьбы пока нет.

Напомним

Глава государства Рам Чандра Паудель принял заявление об отставке премьер-министра Непала Шармы Оли. Политик объявил о своем решении во вторник на фоне обострения протестов, которые возникли после правительственного запрета использования соцсетей.

На фоне беспорядков не только глава правительства ушел в отставку. Аналогичный поступок позже совершил и сам президент страны Рам Чандра Пудел.

Протестующие требуют назначить на должность главы правительства мэра Катманду Балендру Шаха. Ситуация обострилась после того, как протестующие избили министра финансов Бишну Прасаду Пауделя.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия