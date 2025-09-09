Беспорядки в Непале: что известно о судьбе жены экс-премьер-министра страны
Киев • УНН
СМИ сообщили, что Раджалакшми Читракар, жена бывшего премьер-министра Джаланатха Ханала, умерла во вторник, 9 сентября.
Во вторник, 9 сентября, стало известно о смерти Раджалакшми Читракар, жены бывшего премьер-министра Джаланатха Ханала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на khabarhub.com.
Детали
Сообщается, что инцидент произошел в их доме в Даллу, где, по сообщениям, протестующие заблокировали ее внутри и подожгли дом.
Она была срочно доставлена в больницу Киртипур Берн в критическом состоянии. Однако, по словам родственников, умерла от полученных травм во время лечения.
Других деталей относительно ее судьбы пока нет.
Напомним
Глава государства Рам Чандра Паудель принял заявление об отставке премьер-министра Непала Шармы Оли. Политик объявил о своем решении во вторник на фоне обострения протестов, которые возникли после правительственного запрета использования соцсетей.
На фоне беспорядков не только глава правительства ушел в отставку. Аналогичный поступок позже совершил и сам президент страны Рам Чандра Пудел.
Протестующие требуют назначить на должность главы правительства мэра Катманду Балендру Шаха. Ситуация обострилась после того, как протестующие избили министра финансов Бишну Прасаду Пауделя.