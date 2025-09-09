В сети показали здание парламента Непала, охваченное пламенем

$41.250.03
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
Удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ способствуют прибыльности соответствующей отрасли в США - Reuters
Зеленский: "Сесть и поговорить", Украина готова к переговорам о мире даже без прекращения огня или гарантий безопасности
Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет
С завтрашнего дня украинцам на ВОТ, не получившим паспорта РФ, грозит принудительная депортация - ЦПД
В Киеве задержали 60-летнего рецидивиста за изнасилование и разбойные нападения на женщин
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранника
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
В сети показали здание парламента Непала, охваченное пламенем

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Исторический правительственный комплекс Сингха Дурбар в Катманду охватил пожар. Здание парламента уже не подлежит восстановлению, уничтожены важные государственные документы и архивы.

В сети показали здание парламента Непала, охваченное пламенем

В Катманду в историческом правительственном комплексе Сингха Дурбар произошел пожар, после которого здание парламента уже не подлежит восстановлению. Об этом сообщает непальское издание Online Khabar, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, масштабы возгорания были настолько значительными, что пожарные даже не пытались тушить его. Огонь уничтожил все важные государственные документы и архивы, включая кабинеты премьер-министра и ключевых министров.

Даже президент Рам Чандра Пудель, который также является главой государства и главнокомандующим непальской армии, был в опасности. Офис президента, Шитал Нивас, был также захвачен протестующими.

Офис президента Непала опроверг информацию об отставке главы государства на фоне массовых беспорядков в стране.

Рам Чандра Паудель принял заявление об отставке премьер-министра Непала Шармы Оли. Политик объявил о своем решении во вторник на фоне обострения протестов, возникших после запрета использовать социальные сети, который ввело правительство страны.

