В сети показали здание парламента Непала, охваченное пламенем
Киев • УНН
Исторический правительственный комплекс Сингха Дурбар в Катманду охватил пожар. Здание парламента уже не подлежит восстановлению, уничтожены важные государственные документы и архивы.
В Катманду в историческом правительственном комплексе Сингха Дурбар произошел пожар, после которого здание парламента уже не подлежит восстановлению. Об этом сообщает непальское издание Online Khabar, пишет УНН.
Детали
Как сообщает издание, масштабы возгорания были настолько значительными, что пожарные даже не пытались тушить его. Огонь уничтожил все важные государственные документы и архивы, включая кабинеты премьер-министра и ключевых министров.
Даже президент Рам Чандра Пудель, который также является главой государства и главнокомандующим непальской армии, был в опасности. Офис президента, Шитал Нивас, был также захвачен протестующими.
Офис президента Непала опроверг информацию об отставке главы государства на фоне массовых беспорядков в стране.
Рам Чандра Паудель принял заявление об отставке премьер-министра Непала Шармы Оли. Политик объявил о своем решении во вторник на фоне обострения протестов, возникших после запрета использовать социальные сети, который ввело правительство страны.