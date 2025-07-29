День вшанування полеглих бійців ССО, масове вбивство полонених в Оленівці: що вшановують в Україні 29 липня

У ніч з 28 на 29 липня 2022 року, росія вчинила теракт на території колишньої виправної колонії №210 в Оленівці на окупованій території один із найбільш цинічних воєнних злочинів проти українських військовополонених. Також сьогодні в Україні вшановують полеглих воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а у світі відзначається Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією та Міжнародний день тигра, повідомляє УНН.

Масове вбивство полонених в Оленівці

16 травня 2022 року після падіння останнього оплоту оборони українських військ у Маріуполі — заводу "Азовсталь" — 211 його захисників, які здалися в полон російським окупантам, було доставлено до цієї в'язниці. Вихід з Азовсталі відбувався до 20 травня 2022 року, більшість захисників були направлені до Оленівки.

російські окупанти оголосили нібито про підготовку трибуналу, українська влада заявляла про домовленості з російською стороною, згідно з якими військових планували відправити додому через "процедуру обміну".

За даними ГУР, вибух у бараці на території Волноваської виправної колонії № 120 стався між 22:00 28 липня і 01:00 29 липня 2022 року. Вранці 29 липня російські пропагандисти повідомляли, що "під час обстрілу" колонії загинуло 53 українських військовополонених, яких утримували на території закладу.

За кілька днів до атаки бійців полку "Азов" перевели саме у ті бараки, які опинилися в епіцентрі вибухів, а самі розвідники зафіксували артилерійські удари в напрямку селища.

Прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, шляхом застосування окупаційними військами рф невстановленої зброї по місцю утримання українських військовополонених, а саме колонії в селі Оленівка на тимчасово окуповані території Донецької області, внаслідок чого загинуло близько 50 українських військовополонених та поранено близько 140 осіб з числа українських військовополонених, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України.

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День вшанування полеглих бійців Сил спеціальних операцій

Щороку 29 липня в Україні відзначається День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Цей день встановлено окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака як символ глибокої поваги до героїзму та жертовності українських спецпризначенців, які віддали життя за свободу та незалежність держави.

Дата 29 липня має особливе значення для ССО. Саме цього дня у 2014 році під час виконання бойового завдання в районі міста Сніжне Донецької області загинула група спеціального призначення третього полку імені князя Святослава Хороброго. Воїни намагалися врятувати українських льотчиків, збитих ворогом, але потрапили в засідку та прийняли нерівний бій.

День вшанування полеглих воїнів ССО — це нагода для військових та цивільних згадати про ціну, яку платить Україна за свою свободу.

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Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією

Метою цього дня є привернення суспільної уваги до проблеми дискримінації, поширення ідеї мирного співіснування та гуманізму, пропагування різноманітності культур, яка дарує людству можливість самовираження та робить мистецтво багатогранним та унікальним.

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Міжнародний день тигра

Зоозахисники та просто любителі дикої природи у багатьох країнах світу можуть долучитися до різноманітних заходів з нагоди Міжнародного дня тигра.

Подія була започаткована у листопаді 2010 року на Міжнародному форумі з проблем, пов'язаних зі збереженням тигрів на Землі.

На початку ХХ століття у дикій природі нараховувалось близько 100 тисяч тигрів. Нині ця цифра не дотягує і до чотирьох тисяч. Вважається, що кількість цих тварин у неволі більша ніж у дикій природі. За даними Американської асоціації зоопарків та акваріумів, тільки на території США в неволі утримуються близько 12 тисяч тигрів.

Причиною тотального зникнення тигрів стали господарська діяльність людей у місцевостях, де мешкали тигри та безконтрольне полювання. Шкіра тигра вважалась хорошим трофеєм, а багато органів тигра використовуються у традиційній східній медицині.

Це призвело до того, що три підвиди тигрів, на жаль, остаточно вимерли – балійський тигр у 30-х роках минулого століття, каспійській – у 60-х, яванський – у 70-х.

Саме у 70-х роках ХХ століття, людство почало вживати перші заходи щодо збереження популяції тигрів у дикій природі.

Індія, де проживає більше половини світової популяції тигрів, оголосила тигра національною твариною, у 1977 році полювання на тигрів було заборонено в Китаї. В Непалі у 1995 році були прийняті закони щодо захисту тигрів, а також їхнього середовища проживання.

Найбільшими за розміром є амурські тигри. Їхня довжина від носа до кінчика хвоста може досягати чотирьох метрів, а вага - до 300 кілограмів.

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Церковне свято

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Калиніка. Калинік був проповідником і богословом, жив у Кілікії за часів імператора Діоклетіана, який переслідував християн.

Незважаючи на загрозу своєму життю, Калинік продовжував навертати людей у віру в Господа. Проповідника схопили, довго та жорстоко катували, а потім спалили живцем.

За переказом, Калинік гідно прийняв мученицьку смерть з молитвою на вустах.

Перше богослужіння ПЦУ відбулося у печерах Києво-Печерської лаври