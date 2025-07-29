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День памяти павших бойцов ССО, массовое убийство пленных в Еленовке: что чтят в Украине 29 июля

Киев • УНН

 • 586 просмотра

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года россия совершила теракт в колонии в Еленовке, где погибло около 50 украинских военнопленных и ранено около 140. В Украине 29 июля – День памяти павших бойцов Сил специальных операций.

День памяти павших бойцов ССО, массовое убийство пленных в Еленовке: что чтят в Украине 29 июля

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года Россия совершила теракт на территории бывшей исправительной колонии №210 в Еленовке на оккупированной территории, один из самых циничных военных преступлений против украинских военнопленных. Также сегодня в Украине чествуют павших воинов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, а в мире отмечается Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией и Международный день тигра, сообщает УНН

Массовое убийство пленных в Еленовке

16 мая 2022 года после падения последнего оплота обороны украинских войск в Мариуполе — завода "Азовсталь" — 211 его защитников, сдавшихся в плен российским оккупантам, были доставлены в эту тюрьму. Выход из Азовстали происходил до 20 мая 2022 года, большинство защитников были направлены в Еленовку. 

российские оккупанты объявили якобы о подготовке трибунала, украинские власти заявляли о договоренностях с российской стороной, согласно которым военных планировали отправить домой через "процедуру обмена". 

По данным ГУР, взрыв в бараке на территории Волновахской исправительной колонии № 120 произошел между 22:00 28 июля и 01:00 29 июля 2022 года. Утром 29 июля российские пропагандисты сообщали, что "во время обстрела" колонии погибло 53 украинских военнопленных, которых удерживали на территории учреждения. 

За несколько дней до атаки бойцов полка "Азов" перевели именно в те бараки, которые оказались в эпицентре взрывов, а сами разведчики зафиксировали артиллерийские удары в направлении поселка. 

Прокурорами Офиса Генерального прокурора осуществляется надзор за соблюдением законов в форме процессуального руководства досудебным расследованием в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, путем применения оккупационными войсками рф неустановленного оружия по месту содержания украинских военнопленных, а именно колонии в селе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, в результате чего погибло около 50 украинских военнопленных и ранено около 140 человек из числа украинских военнопленных, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины.

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День памяти павших бойцов Сил специальных операций

Ежегодно 29 июля в Украине отмечается День памяти павших воинов Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Этот день установлен отдельным приказом командующего ССО генерал-майора Александра Трепака как символ глубокого уважения к героизму и самопожертвованию украинских спецназовцев, отдавших жизнь за свободу и независимость государства.

Дата 29 июля имеет особое значение для ССО. Именно в этот день в 2014 году во время выполнения боевого задания в районе города Снежное Донецкой области погибла группа специального назначения третьего полка имени князя Святослава Храброго. Воины пытались спасти украинских летчиков, сбитых врагом, но попали в засаду и приняли неравный бой.

День памяти павших воинов ССО — это повод для военных и гражданских вспомнить о цене, которую платит Украина за свою свободу.

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Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией

Целью этого дня является привлечение общественного внимания к проблеме дискриминации, распространение идеи мирного сосуществования и гуманизма, пропаганда разнообразия культур, которая дарит человечеству возможность самовыражения и делает искусство многогранным и уникальным.

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Международный день тигра

Зоозащитники и просто любители дикой природы во многих странах мира могут присоединиться к разнообразным мероприятиям по случаю Международного дня тигра. 

Событие было начато в ноябре 2010 года на Международном форуме по проблемам, связанным с сохранением тигров на Земле.

В начале ХХ века в дикой природе насчитывалось около 100 тысяч тигров. Ныне эта цифра не дотягивает и до четырех тысяч. Считается, что количество этих животных в неволе больше, чем в дикой природе. По данным Американской ассоциации зоопарков и аквариумов, только на территории США в неволе содержатся около 12 тысяч тигров.

Причиной тотального исчезновения тигров стали хозяйственная деятельность людей в местностях, где обитали тигры, и бесконтрольная охота. Кожа тигра считалась хорошим трофеем, а многие органы тигра используются в традиционной восточной медицине.

Это привело к тому, что три подвида тигров, к сожалению, окончательно вымерли – балийский тигр в 30-х годах прошлого века, каспийский – в 60-х, яванский – в 70-х.

Именно в 70-х годах ХХ века человечество начало принимать первые меры по сохранению популяции тигров в дикой природе.

Индия, где проживает более половины мировой популяции тигров, объявила тигра национальным животным, в 1977 году охота на тигров была запрещена в Китае. В Непале в 1995 году были приняты законы по защите тигров, а также их среды обитания.

Самыми крупными по размеру являются амурские тигры. Их длина от носа до кончика хвоста может достигать четырех метров, а вес - до 300 килограммов.

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Церковный праздник 

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Калиника. Калиник был проповедником и богословом, жил в Киликии во времена императора Диоклетиана, который преследовал христиан.

Несмотря на угрозу своей жизни, Калиник продолжал обращать людей в веру в Господа. Проповедника схватили, долго и жестоко пытали, а затем сожгли заживо.

По преданию, Калиник достойно принял мученическую смерть с молитвой на устах.

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Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
Азовсталь
Донецкая область
Генеральный прокурор Украины
Главное управление разведки Украины
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Непал
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