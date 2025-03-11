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Запрет дискриминации в рекламе: Рада приняла за основу законопроект

Киев • УНН

 • 18271 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект о новых требованиях к рекламе. Документ запрещает дискриминационную рекламу, использование искусственного интеллекта и устанавливает ограничения на рекламу лекарств и алкоголя.

Запрет дискриминации в рекламе: Рада приняла за основу законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который устанавливает новые требования к рекламе. В частности, планируется запретить рекламу, в которой используется искусственный интеллект, содержит дискриминационный характер, а также устанавливает требования к рекламе лекарственных средств и алкоголя. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12253.

12253 - недопущение дискриминационной рекламы с положениями ЗУ "О медиа". За основу - 233 

- сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, уточняется понятие "дискриминационная реклама" - реклама, которая содержит или использует утверждения и/или изображения, которые являются дискриминационными по признаку расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возраста, инвалидности, этнического или социального происхождения, гражданства, национальности, семейного, социального или имущественного состояния, места проживания, родом и характером занятий, по языковым или другим признакам в отношении лица и/или группы лиц.

Также вводится понятие "прямая реклама" – отличная от телепродажи форма распространения рекламы, предназначенная для формирования или поддержания в прямом смысле осведомленности потребителей рекламы и их интереса к личности, идее и/или товару.

Уточняется также перечень, который запрещается рекламировать:

  • наводить утверждения или изображения, которые являются дискриминационными или разжигают ненависть, вражду или провоцируют насилие к отдельным лицам или группам лиц по признаку расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возраста, инвалидности, этнического или социального происхождения, гражданства, национальности, семейного, социального или имущественного состояния, места проживания, родом и характером занятий, по языковым или другим признакам, а также такие, что дискредитируют товары других лиц;
    • использовать изображения и/или голос (в том числе видоизмененные или сгенерированные с помощью систем искусственного интеллекта).

      Законопроектом предлагается также установить, что освещение деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по заказу не должно содержать информации, способствующей формированию и поддержанию осведомленности, интереса к определенной партии, должностному лицу как члену или лидеру партии, их программам.

      Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон04.12.24, 15:08 • 126367 просмотров

      Реклама алкогольных напитков, торговых марок, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки, запрещается:

      • в любых аудиовизуальных и аудиальных медиа независимо от технологии их распространения с 6 часов до 23 часов;
        • во всех печатных медиа (кроме специализированных изданий);
          • средствами внутренней рекламы;
            • с помощью мероприятий рекламного характера (кроме специальных выставочных мероприятий по алкогольным напиткам);
              • на внешних и внутренних поверхностях транспортных средств общего пользования и метрополитена.

                Apple вернулась к рекламе на X после более года бойкота13.02.25, 19:53 • 31386 просмотров

                Кроме того, планируется установить запрет на рекламу некоторых лекарственных средств, в частности, применение которых разрешается только по рецепту врача; содержат наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры.

                Запрещается реклама допинговых веществ и/или методов для их использования в спорте. Запрещается реклама проведения целительства на массовую аудиторию, а также реклама услуг народной медицины.

                Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу06.06.24, 15:07 • 19062 просмотра

                Павел Башинский

                Павел Башинский

                политика
                Верховная Рада
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