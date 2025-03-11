Запрет дискриминации в рекламе: Рада приняла за основу законопроект
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект о новых требованиях к рекламе. Документ запрещает дискриминационную рекламу, использование искусственного интеллекта и устанавливает ограничения на рекламу лекарств и алкоголя.
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который устанавливает новые требования к рекламе. В частности, планируется запретить рекламу, в которой используется искусственный интеллект, содержит дискриминационный характер, а также устанавливает требования к рекламе лекарственных средств и алкоголя. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12253.
12253 - недопущение дискриминационной рекламы с положениями ЗУ "О медиа". За основу - 233
Согласно законопроекту, уточняется понятие "дискриминационная реклама" - реклама, которая содержит или использует утверждения и/или изображения, которые являются дискриминационными по признаку расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возраста, инвалидности, этнического или социального происхождения, гражданства, национальности, семейного, социального или имущественного состояния, места проживания, родом и характером занятий, по языковым или другим признакам в отношении лица и/или группы лиц.
Также вводится понятие "прямая реклама" – отличная от телепродажи форма распространения рекламы, предназначенная для формирования или поддержания в прямом смысле осведомленности потребителей рекламы и их интереса к личности, идее и/или товару.
Уточняется также перечень, который запрещается рекламировать:
- наводить утверждения или изображения, которые являются дискриминационными или разжигают ненависть, вражду или провоцируют насилие к отдельным лицам или группам лиц по признаку расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возраста, инвалидности, этнического или социального происхождения, гражданства, национальности, семейного, социального или имущественного состояния, места проживания, родом и характером занятий, по языковым или другим признакам, а также такие, что дискредитируют товары других лиц;
- использовать изображения и/или голос (в том числе видоизмененные или сгенерированные с помощью систем искусственного интеллекта).
Законопроектом предлагается также установить, что освещение деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по заказу не должно содержать информации, способствующей формированию и поддержанию осведомленности, интереса к определенной партии, должностному лицу как члену или лидеру партии, их программам.
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Реклама алкогольных напитков, торговых марок, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки, запрещается:
- в любых аудиовизуальных и аудиальных медиа независимо от технологии их распространения с 6 часов до 23 часов;
- во всех печатных медиа (кроме специализированных изданий);
- средствами внутренней рекламы;
- с помощью мероприятий рекламного характера (кроме специальных выставочных мероприятий по алкогольным напиткам);
- на внешних и внутренних поверхностях транспортных средств общего пользования и метрополитена.
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Кроме того, планируется установить запрет на рекламу некоторых лекарственных средств, в частности, применение которых разрешается только по рецепту врача; содержат наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры.
Запрещается реклама допинговых веществ и/или методов для их использования в спорте. Запрещается реклама проведения целительства на массовую аудиторию, а также реклама услуг народной медицины.
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