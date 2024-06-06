ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу

Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 12:07  •  1485 просмотра

Read in English

Верховная Рада приняла за основу законопроект, запрещающий размещать на упаковке лекарств любую рекламу или рекламно-пропагандистскую информацию о лицах, которые не являются производителями.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий запрет нанесения на упаковку лекарственного средства любой информации рекламного характера, а также любой информации о других юридических или физических лицах, которые не являются производителем. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11172.

Детали

№11172-запрет нанесения на упаковке лекарственных средств любой рекламы и информации рекламного характера, которая способствует продвижению лекарственного средства на рынке, в частности формированию мнения об исключительности и/или превосходстве лекарственного средства по сравнению с таким же лекарственным средством без нанесения такой информации. За - 258

- сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, запрещается нанесение на внутренней и внешней упаковке лекарственных средств какой-либо информации рекламного характера, а также любой информации о других юридических или физических лицах, не являющихся производителем.

В случае нарушения требований к маркировке лекарственного средства, Минздрав может принять решение о временной приостановке действия регистрационного удостоверения на такое лекарственное средство до приведения маркировки лекарственного средства в соответствие.

Также будет запрещаться торговля такими лекарственными средствами. Кроме лекарственных средств которые ввозятся на территорию Украины с маркировкой и Инструкцией о применении, изложенными на языке оригинала; лекарственных средств, которые ввозятся на территорию Украины как гуманитарная помощь.

Напомним

Кабинет Министров запретил все формы рекламы азартных игр до вступления в силу закона О борьбе с людоманией.

Павел Башинский

Павел Башинский

Обществополитика
verkhovna-radaВерховная Рада
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
  •  14542 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
  •  23465 просмотра

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  70418 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  74372 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  79105 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  61824 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  82416 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  83797 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
  •  120188 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
5 июня 2024, 11:37  •  116794 просмотра

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Новости по теме
Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу

Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу

  •  1485 просмотра
У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг

У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг

  •  2264 просмотра
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
Эксклюзив

  •  20967 просмотра
Масштабный пожар потушили после ночной атаки вражеского дрона на объект инфраструктуры в Хмельницкой области

Масштабный пожар потушили после ночной атаки вражеского дрона на объект инфраструктуры в Хмельницкой области

  •  5047 просмотра
В США провели второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

В США провели второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

  •  4473 просмотра
Свадебный обряд "чтение короны" с Волыни включили в культурное наследие

Свадебный обряд "чтение короны" с Волыни включили в культурное наследие

  •  4545 просмотра
Будут судить собственников и топ-менеджмент концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК.

Будут судить собственников и топ-менеджмент концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК.

  •  5021 просмотра
Столкновение поездов в Чехии: стала известна предварительная причина катастрофы

Столкновение поездов в Чехии: стала известна предварительная причина катастрофы

  •  4639 просмотра
В Мексике зафиксировали первую в мире смерть человека от нового штамма птичьего гриппа-ВОЗ

В Мексике зафиксировали первую в мире смерть человека от нового штамма птичьего гриппа-ВОЗ

  •  4877 просмотра
Последний шаг: Украина ратифицировала соглашение с ЕС для доступа к Ukraine Facility на 50 млрд евро

Последний шаг: Украина ратифицировала соглашение с ЕС для доступа к Ukraine Facility на 50 млрд евро

  •  6215 просмотра

Популярные

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

  •  105114 просмотра
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

  •  112478 просмотра
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  119876 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  131061 просмотра
6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине

6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине

  •  110388 просмотра

Публикации

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

  •  100119 просмотра
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

  •  105114 просмотра
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

  •  112478 просмотра
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  119876 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  131061 просмотра

Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект, запрещающий размещать на упаковке лекарств любую рекламу или рекламно-пропагандистскую информацию о лицах, которые не являются производителями.

Общество •   •  1485 просмотра
Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу

У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг

НАТО не видит непосредственной военной угрозы ни против одного из союзников, поскольку россия занята войной в Украине.

Война •   •  2264 просмотра
У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Одесский бизнесмен Сергей Гроза имеет кипрскую регистрацию, в то время как его жена Татьяна Горбунова - российскую.

Экономика •   •  20967 просмотра
Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Масштабный пожар потушили после ночной атаки вражеского дрона на объект инфраструктуры в Хмельницкой области

Масштабный пожар на объекте инфраструктуры, вызванный атакой вражеского беспилотника, был потушен пожарными в Хмельницкой области.

Война •   •  5047 просмотра
Масштабный пожар потушили после ночной атаки вражеского дрона на объект инфраструктуры в Хмельницкой области

В США провели второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Американские военные провели второй испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Военно-космических сил Ванденберг в Калифорнии 6 июня 2024 года, продемонстрировав готовность и надежность американского парка межконтинентальных баллистических ракет.

Новости Мира •   •  4473 просмотра
В США провели второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Свадебный обряд "чтение короны" с Волыни включили в культурное наследие

В Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины внесен свадебный обряд "чтение короны" с Волыни и Ривненщины, который предусматривает чтение напутственных слов молодой семье с мудрыми жизненными правилами и пожеланиями.

Культура •   •  4545 просмотра
Свадебный обряд "чтение короны" с Волыни включили в культурное наследие

Будут судить собственников и топ-менеджмент концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК.

Прокуратура направила обвинительный акт против семи владельцев и топ-менеджеров концерна, который поставлял продукцию российскому военно-промышленному комплексу после полномасштабного вторжения, обвинив их в создании преступной организации и пособничестве государству-агрессору.

Война •   •  5021 просмотра
Будут судить собственников и топ-менеджмент концерна, который обеспечивал продукцией российский ВПК.

Столкновение поездов в Чехии: стала известна предварительная причина катастрофы

В Чехии пассажирский поезд RegioJet проехал на запрещающий сигнал, что привело к столкновению с грузовым поездом, в результате которого погибли 4 человека, в том числе 2 гражданина Украины.

Новости Мира •   •  4639 просмотра
Столкновение поездов в Чехии: стала известна предварительная причина катастрофы

В Мексике зафиксировали первую в мире смерть человека от нового штамма птичьего гриппа-ВОЗ

В Мексике 59-летний мужчина умер после заболевания птичьим гриппом типа (A (H5N2). Согласно данным Всемирной организации здравоохранения это первый в мире лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа типа A.

Новости Мира •   •  4877 просмотра
В Мексике зафиксировали первую в мире смерть человека от нового штамма птичьего гриппа-ВОЗ

Последний шаг: Украина ратифицировала соглашение с ЕС для доступа к Ukraine Facility на 50 млрд евро

Украина ратифицировала соглашение с ЕС о получении 50 миллиардов евро в течение 4 лет в рамках программы Ukraine Facility, которая требует реформ для приближения Украины к членству в ЕС, при этом в этом году будет получено 16 миллиардов евро.

Экономика •   •  6215 просмотра
Последний шаг: Украина ратифицировала соглашение с ЕС для доступа к Ukraine Facility на 50 млрд евро