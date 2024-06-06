Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий запрет нанесения на упаковку лекарственного средства любой информации рекламного характера, а также любой информации о других юридических или физических лицах, которые не являются производителем. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11172.

Детали

№11172-запрет нанесения на упаковке лекарственных средств любой рекламы и информации рекламного характера, которая способствует продвижению лекарственного средства на рынке, в частности формированию мнения об исключительности и/или превосходстве лекарственного средства по сравнению с таким же лекарственным средством без нанесения такой информации. За - 258 - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, запрещается нанесение на внутренней и внешней упаковке лекарственных средств какой-либо информации рекламного характера, а также любой информации о других юридических или физических лицах, не являющихся производителем.

В случае нарушения требований к маркировке лекарственного средства, Минздрав может принять решение о временной приостановке действия регистрационного удостоверения на такое лекарственное средство до приведения маркировки лекарственного средства в соответствие.

Также будет запрещаться торговля такими лекарственными средствами. Кроме лекарственных средств которые ввозятся на территорию Украины с маркировкой и Инструкцией о применении, изложенными на языке оригинала; лекарственных средств, которые ввозятся на территорию Украины как гуманитарная помощь.

Напомним

Кабинет Министров запретил все формы рекламы азартных игр до вступления в силу закона О борьбе с людоманией.