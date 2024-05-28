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Уряд заборонив усі види реклами грального бізнесу

Київ • УНН

 • 29578 перегляди

Кабінет Міністрів України заборонив усі форми реклами азартних ігор до набуття чинності закону про боротьбу з лудоманією.

Кабінет Міністрів України заборонив усі види реклами грального бізнесу, йдеться в постанові КМУ №583, передає УНН.

Деталі

Зокрема внесено зміни до першого пункту постанови КМУ № 566 від 17 травня 2024 року - "Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі Інтернет".

Підпункт перший після слів "порядок обмеження" доповнено словами "всіх форм", а після слів "шляхом обмеження" - словами "а саме заборони"

 йдеться в постанові.

Також у документі зазначено, що заборона діятиме до набрання чинності законом про боротьбу з ігровою залежністю, який зараз перебуває на розгляді Верховної Ради України.

Рада підтримала законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом24.04.24, 13:19 • 17361 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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