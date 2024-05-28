Правительство запретило все виды рекламы игорного бизнеса

Кабинет Министров Украины запретил все виды рекламы игорного бизнеса, говорится в постановлении КМУ №583, передает УНН.

Детали

В частности внесены изменения в первый пункт постановления КМУ № 566 от 17 мая 2024 года - "Некоторые вопросы противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

Подпункт первый после слов "порядок ограничения" дополнен словами "всех форм", а после слов "путем ограничения" - словами "а именно запрета" говорится в постановлении.

Также в документе указано, что запрет будет действовать до вступления в силу закона о борьбе с игровой зависимостью, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады Украины.

Рада поддержала законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом