Рада поддержала законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усиление контроля за игорным бизнесом. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Парламент принял 9256д о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом/ограничение рекламы. Здесь все нормы, которые мы рекомендовали от нашей ВСК. Объединение законопроекта №9256-1 + №10101 + много важных норм. Кроме ликвидации КРАИЛ в законе есть важные вещи. За основу - 272 - сообщил Железняк в Telegram.

Детали

Согласно законопроекту №9256-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей", планируется ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, а ее функции передать "центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр". Вероятно, такие полномочия будут переданы Министерству цифровой трансформации, которое возглавляет Михаил Федоров.

Отмечается, что такой орган будет выполнять функции по:

утверждение нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции;

обобщение практики применения законодательства по вопросам организации и проведения азартных игр;

внесение предложений по проектам законов и других нормативно-правовых актов в сфере азартных игр;

разработки и представления на утверждение в Кабинет министров лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр;

утверждение перечня, формы и порядок представления отчетности организаторами азартных игр;

определение перечня игорного оборудования, подлежащего сертификации;

установление порядка проведения инспектирования игорного оборудования;

установление требования к Государственной системе онлайн мониторинга, разработки и предоставления Кабинету министров на утверждение порядка функционирования Государственной системы онлайн-мониторинга;

утверждение порядка инспектирования игорных заведений.

Уполномоченный орган будет выдавать лицензии на проведение азартных игр, осуществлять меры по предотвращению и выявлению нарушений законодательства в сфере организации и проведения азартных игр, применять санкции к организаторам азартных игр.

Проверки организаторов азартных игр могут проводиться по обращению обращением игроков с жалобой на действия или бездействие организаторов азартных игр.

Проведение проверок будет включать:

осмотр места проведения азартных игр с правом получения объяснений, информации, сведений, видеозаписей, документов, необходимых для выполнения ими своих полномочий;

эксперимент с участием уполномоченных должностных лиц Уполномоченного органа с использованием тест-ситуации.

Процесс проверок обязательно должен фиксироваться средствами аудио-, видео- и фототехники.

Проект закона также устанавливает дополнительные требования к для аннулирования лицензий, совершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.

В частности, организаторами азартных игр не могут быть лица, являющиеся гражданами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, лица, против которых производстве санкции.

Также организатор азартных игр не может использовать бренд, если он уже использовался, или принадлежал компаниям, которые являются резидентом государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины.

Кроме того, законопроект устанавливает новые требования к рекламе азартных игр, запрет спонсорства и ограничения для игроков азартных игр.

Паша, [24.04.2024 13:16]

В частности, реклама азартных игр будет запрещена:

в любых аудиовизуальных и аудиальных медиа независимо от технологии их распространения;

в онлайн-медиа;

во всех печатных медиа (кроме специализированных изданий, посвященных азартным играм);

в спортивных, медицинских, научных, научно-популярных, учебных, общественно-политических, справочных, литературно-художественных изданиях, изданиях для детей и юношества и других изданиях (кроме специализированных изданий, посвященных азартным играм);

на транспорте, в том числе на транспортных средствах и оборудовании;

на средствах наружной рекламы;

в местах проведения массовых мероприятий политического, образовательного, религиозного характера, спортивных мероприятий и спортивных соревнований, развлекательных мероприятий;

в сети Интернет.

Также рекламу азартных игр планируется запретить отправлять смс-сообщением, по почте, через звонки.

В рекламе азартных игр запрещено будет участвовать лицам, не достигшим 21-летнего возраста, в том числе фотомоделям, волонтерам и военнослужащим, а также лицам в военной форме (даже если лицо не является военнослужащим), спортсменам, врачам.

Планируется запретить военнослужащим участвовать в посещении игорных заведений и участия в азартных играх на период военного положения. Военнослужащих будут вносить в Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх.

Также лица могут самостоятельно ограничить себя в посещении игорных заведений и в участии в азартных играх на срок от 6 месяцев до 3 лет путем личной подачи заявки, которая может подаваться в бумажном или в электронной форме.

Проект закона также будет устанавливать новые штрафы для рекламодателей и организаторов азартных игр.

Так, в случае непредставления организатором азартных игр, несвоевременного представления или представления недостоверной отчетности будет применяться штраф в размере 24 минимальных заработных плат.

Если организатор не подключил игорное оборудование к Государственной системе онлайн-мониторинга, то штраф составит 1000 минимальных зарплат.

За нарушение правил рекламы, которые будут предусматриваться новым законом, штраф составит 600 минимальных заработных плат.