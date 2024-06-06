Рада планує заборонити рекламу на лікарських засобах: законопроєкт ухвалено за основу
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, що забороняє розміщувати на упаковці ліків будь-яку рекламу або рекламно-пропагандистську інформацію про осіб, які не є виробниками.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає заборону нанесення на упаковку лікарського засобу будь-якої інформації рекламного характеру, а також будь-якої інформації про інших юридичних або фізичних осіб, які не є виробником. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11172.
Деталі
№11172 - заборона нанесення на упаковці лікарських засобів будь-якої реклами та інформації рекламного характеру, яка сприяє просуванню лікарського засобу на ринку, зокрема формуванню думки про винятковість та/або перевагу лікарського засобу порівняно з таким самим лікарським засобом без нанесення такої інформації. За - 258
Відповідно до законопроєкту, забороняється нанесення на внутрішній та зовнішній упаковці лікарських засобів будь-якої інформації рекламного характеру, а також будь-якої інформації про інших юридичних або фізичних осіб, які не є виробником.
У разі порушення вимог до маркування лікарського засобу, МОЗ може прийняти рішення про тимчасове зупинення дії реєстраційного посвідчення на такий лікарський засіб до приведення маркування лікарського засобу у відповідність.
Також заборонятиметься торгівля такими лікарськими засобами. Крім лікарських засобів які ввозяться на територію України з маркуванням та інструкцією про застосування, викладеними мовою оригіналу; лікарських засобів, які ввозяться на територію України як гуманітарна допомога.
Нагадаємо
Кабінет Міністрів заборонив усі форми реклами азартних ігор до набуття чинності закону про боротьбу з лудоманією.