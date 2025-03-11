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Заборона дискримінації в рекламі: Рада ухвалила за основу законопроєкт

Київ • УНН

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Верховна Рада прийняла законопроєкт про нові вимоги до реклами. Документ забороняє дискримінаційну рекламу, використання штучного інтелекту та встановлює обмеження щодо реклами ліків й алкоголю.

Заборона дискримінації в рекламі: Рада ухвалила за основу законопроєкт

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який встановлює нові вимоги до реклами. Зокрема, планується заборонити рекламу, в якій використовується штучний інтелект, містить дискримінаційний характер, а також встановлює вимоги до рекламування лікарських засобів та алкоголю. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12253.

12253 - недопущення дискримінаційної реклами із положеннями ЗУ "Про медіа". За основу - 233 

- повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, уточнюється поняття "дискримінаційна реклама" - реклама, що містить чи використовує твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознакою раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності, віку, інвалідності, етнічного чи соціального походження, громадянства, національності, сімейного, соціального чи майнового стану, місця проживання, родом і характером занять, за мовною або іншими ознаками стосовно особи та/або групи осіб.

Також вводиться поняття "пряма реклама" – відмінна від телепродажу форма розповсюдження реклами, призначена сформувати або підтримати у прямий спосіб обізнаність споживачів реклами та їхній інтерес щодо особи, ідеї та/або товару.

Уточнюється також перелік, що забороняється рекламувати:

  • наводити твердження або зображення, які є дискримінаційними або розпалюють ненависть, ворожнечу чи провокують насильство до окремих осіб чи груп осіб за ознакою раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності, віку, інвалідності, етнічного чи соціального походження, громадянства, національності, сімейного, соціального чи майнового стану, місця проживання, родом і характером занять, за мовною або іншими ознаками, а також такими, що дискредитують товари інших осіб;
    • використовувати зображення та/або голос (у тому числі видозмінені або генеровані за допомогою систем штучного інтелекту).

      Законопроектом пропонується також встановити, що висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на замовлення не повинно містити інформації, що сприяє формуванню і підтриманню обізнаності, інтересу до певної партії, посадової особи як члена чи лідера партії, їхніх програм.

      Ліквідація КРАІЛ та заборона військовим зніматися в рекламі азартних ігор: Рада ухвалила закон04.12.24, 15:08 • 126367 переглядiв

      Реклама алкогольних напоїв, торговельних марок, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, забороняється:

      • у будь-яких аудіовізуальних та аудіальних медіа незалежно від технології їх розповсюдження з 6 години до 23 години;
        • в усіх друкованих медіа (крім спеціалізованих видань);
          • засобами внутрішньої реклами;
            • за допомогою заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів щодо алкогольних напоїв);
              • на зовнішніх та внутрішніх поверхнях транспортних засобів загального користування та метрополітену.

                Apple повернулася до реклами на X після понад року бойкоту13.02.25, 19:53 • 31400 переглядiв

                Окрім того, планується встановити заборону на рекламу деяких лікарських засобів, зокрема, застосування яких дозволяється лише за рецептом лікаря; містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

                Забороняється реклама допінгових речовин та/або методів для їх використання у спорті. Забороняється реклама проведення цілительства на масову аудиторію, а також реклама послуг народної медицини.

                Рада планує заборонити рекламу на лікарських засобах: законопроєкт ухвалено за основу 06.06.24, 15:07 • 19062 перегляди

                Павло Башинський

                Павло Башинський

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