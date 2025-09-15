$41.310.00
Непал: 72 загиблих унаслідок масових протестів після заборони соцмереж

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Минулого тижня в Непалі загинуло 72 особи під час масових акцій протесту, спричинених забороною урядом 26 соціальних мереж. Ще 191 постраждалий отримує медичну допомогу в різних закладах по всій країні.

Непал: 72 загиблих унаслідок масових протестів після заборони соцмереж

Під час масових акцій протесту в Непалі, що тривали минулого тижня, загинуло 72 особи. Про це повідомляє Nepal News, інформує УНН.

Деталі

За словами керівника секретаріату уряду Непалу Екнараяна Ар’яла, смерті сталися "під час протестів 8 вересня, а також під час подальших підпалів та насильницьких інцидентів 9 вересня".

Усього загинуло 72 особи. Ще 191 постраждалий наразі отримує медичну допомогу в різних лікарнях та медичних закладах по всій країні

- розповів чиновник.

Видання нагадує, що протести в Непалі спалахнули після того, як уряд заборонив роботу 26 соціальних мереж, включаючи Facebook та X, що протестувальники розцінили як наступ на свободу слова.

Нагадаємо

Колишня головна суддя Непалу Сушіла Каркі склала присягу як тимчасова прем’єр-міністр країни після відставки уряду на тлі масових молодіжних протестів і розпуску парламенту.

Після масових протестів у Непал повернувся спокій: у столиці скасували комендантську годину

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Непал