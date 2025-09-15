Непал: 72 погибших в результате массовых протестов после запрета соцсетей

Во время массовых акций протеста в Непале, продолжавшихся на прошлой неделе, погибли 72 человека. Об этом сообщает Nepal News, информирует УНН.

Детали

По словам руководителя секретариата правительства Непала Экнараяна Арьяла, смерти произошли "во время протестов 8 сентября, а также во время последующих поджогов и насильственных инцидентов 9 сентября".

Всего погибли 72 человека. Еще 191 пострадавший сейчас получает медицинскую помощь в различных больницах и медицинских учреждениях по всей стране - рассказал чиновник.

Издание напоминает, что протесты в Непале вспыхнули после того, как правительство запретило работу 26 социальных сетей, включая Facebook и X, что протестующие расценили как наступление на свободу слова.

Напомним

Бывшая главная судья Непала Сушила Карки приняла присягу в качестве временного премьер-министра страны после отставки правительства на фоне массовых молодежных протестов и роспуска парламента.

