После массовых протестов в Непал вернулось спокойствие: в столице отменили комендантский час

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Власти Непала отменили комендантский час в столице и прилегающих районах после назначения первой женщины-премьер-министра. Это произошло после протестов, которые привели к гибели по меньшей мере 51 человека и падению правительства.

После массовых протестов в Непал вернулось спокойствие: в столице отменили комендантский час

В субботу правительство Непала отменило комендантский час в столице страны и прилегающих районах. В связи с восстановлением спокойствия после назначения первой женщины-премьер-министра в гималайской стране после протестов на этой неделе, в результате которых погибли по меньшей мере 51 человек и правительство пало, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

В столице, Катманду, и соседних районах Лалитпур и Бхактапур власти сообщили жителям, что они могут свободно передвигаться, рынки снова открылись, а движение на улицах восстановлено.

Массовые демонстрации начались в понедельник из-за запрета использования социальных сетей и быстро переросли в беспорядки: протестующие атаковали правительственные здания, а полиция открыла огонь.

Хотя запрет был отменен, беспорядки продолжались из-за более широких претензий. Десятки тысяч протестующих атаковали и сожгли парламент, президентскую резиденцию и предприятия.

Впервые: пост премьер-министра заняла женщина после масштабных протестов в Непале

Добавим

В пятницу президент Рам Чандра Пудель назначил бывшего главу Верховного суда Сушилу Карки временно исполняющим обязанности премьер-министра. Он также распустил парламент и назначил выборы на 5 марта. Последние выборы в законодательные органы Непала состоялись в 2022 году.

73-летняя Карки была приведена к присяге позже в пятницу. Она была популярной фигурой, будучи единственной женщиной-главой Верховного суда в 2016 и 2017 годах и была известна своей позицией против коррупции в правительстве.

В свой первый рабочий день Карки посетила раненых протестующих в Гражданской больнице Катманду, пообещав работать на благо страны.

"Я буду работать изо всех сил", — сказала она раненому протестующему, который выздоравливает после огнестрельных ранений. Она не стала разговаривать с журналистами возле больницы.

Карки сменит Кхадгу Прасада Оли, который во вторник ушел в отставку и покинул свою официальную резиденцию. Той ночью армия взяла под контроль улицы, и начались переговоры между протестующими, армией и президентом о временном правительстве.

Многие из погибших были протестующими, убитыми полицией, а некоторые — заключенными, которые пытались сбежать из тюрем по всей стране. Среди погибших, сообщила полиция, также были трое полицейских.

Комендантский час, действующий с вечера вторника, позволял жителям на несколько часов в день выходить из дома, чтобы купить еду и товары первой необходимости.

Демонстрации, получившие название "протест поколения Z", были вызваны кратковременным запретом на такие платформы, как Facebook, X и YouTube, которые, по заявлению правительства, не были зарегистрированы и не подчинялись надзору.

Беспорядки в Непале: протестующие избили министра финансов

Антонина Туманова

