Після масових протестів у Непал повернувся спокій: у столиці скасували комендантську годину

У суботу влада Непалу скасувала комендантську годину в столиці країни та прилеглих районах. У зв'язку з відновленням спокою після призначення першої жінки-прем'єр-міністра в гімалайській країні після протестів цього тижня, внаслідок яких загинули щонайменше 51 особа і уряд впав, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

У столиці, Катманду, і сусідніх районах Лалітпур ​​і Бхактапур влада повідомила жителям, що вони можуть вільно пересуватися, ринки знову відкрилися, а рух на вулицях відновлено.

Масові демонстрації почалися в понеділок через заборону використання соціальних мереж і швидко переросли в заворушення: протестуючі атакували урядові будівлі, а поліція відкрила вогонь.

Хоча заборона була скасована, заворушення тривали через ширші претензії. Десятки тисяч протестувальників атакували та спалили парламент, президентську резиденцію та підприємства.

Вперше: посаду прем’єр-міністра зайняла жінка після масштабних протестів у Непалі

Додамо

У п'ятницю президент Рам Чандра Пудель призначив колишнього голову Верховного суду Сушилу Каркі тимчасово виконуючим обов'язки прем'єр-міністра. Він також розпустив парламент та призначив вибори на 5 березня. Останні вибори до законодавчих органів Непалу відбулися 2022 року.

73-річна Каркі була приведена до присяги пізніше у п'ятницю. Вона була популярною фігурою, будучи єдиною жінкою-головою Верховного суду у 2016 та 2017 роках і була відома своєю позицією проти корупції в уряді.

У свій перший робочий день Каркі відвідала поранених протестувальників у Цивільній лікарні Катманду, пообіцявши працювати на благо країни.

"Я працюватиму щосили", — сказала вона пораненому протестувальнику, який одужує після вогнепальних поранень. Вона не почала розмовляти з журналістами біля лікарні.

Каркі змінить Кхадгу Прасада Олі, який у вівторок пішов у відставку та залишив свою офіційну резиденцію. Тієї ночі армія взяла під контроль вулиці, і почалися переговори між протестувальниками, армією та президентом про тимчасовий уряд.

Багато хто з загиблих був протестуючим, убитим поліцією, а деякі — ув'язненими, які намагалися втекти з в'язниць по всій країні. Серед загиблих, повідомила поліція, також були троє поліцейських.

Комендантська година, що діє з вечора вівторка, дозволяла мешканцям на кілька годин на день виходити з дому, щоб купити їжу та товари першої необхідності.

Демонстрації, які отримали назву "протест покоління Z", були викликані короткочасною забороною на такі платформи, як Facebook, X та YouTube, які, за заявою уряду, не були зареєстровані та не підкорялися нагляду.

Заворушення в Непалі: протестувальники побили міністра фінансів