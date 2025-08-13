$41.450.06
12 серпня, 17:43 • 17007 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 43391 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 35145 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 61964 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 36775 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 38770 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 105712 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 98075 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 96475 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 45655 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Індонезія розширює мережу міжнародних аеропортів, щоб пожвавити туризм

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Уряд Індонезії відкрив 40 аеропортів для міжнародних рейсів, подвоївши їх кількість. Це рішення має на меті збільшити потік туристів до регіонів країни-архіпелагу.

Індонезія розширює мережу міжнародних аеропортів, щоб пожвавити туризм

Індонезія подвоїла кількість міжнародних аеропортів, щоб збільшити потік туристів до регіонів країни-архіпелагу. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у вівторок, 12 серпня уряд Індонезії оголосив, що 40 аеропортів країни будуть відкриті для міжнародних рейсів. Серед нових летовищ - аеропорти на нікелевих копальнях у затоці Веда та промисловому парку Морували.

Генеральний директор цивільної авіації Міністерства транспорту Лукман Ф. Лайса заявив, що новим аеропортам необхідно підготувати імміграційні, митні та карантинні пункти, а також відповідати міжнародним стандартам безпеки та обслуговування, перш ніж вони зможуть обслуговувати прямі рейси.

Нагадаємо

Непал скасовує плату за дозволи на сходження на 97 вершин у північно-західних Гімалаях на два роки. Це рішення має на меті залучити туристів до маловідомих гір та стимулювати розвиток бідних прикордонних регіонів.

В Індонезії знайшли мертвою бразильську туристку, яка зірвалась з вулкана Рінджані24.06.25, 21:06 • 4881 перегляд

Віта Зеленецька

Новини Світу
Bloomberg
Індонезія
Непал