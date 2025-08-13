Індонезія розширює мережу міжнародних аеропортів, щоб пожвавити туризм

Індонезія подвоїла кількість міжнародних аеропортів, щоб збільшити потік туристів до регіонів країни-архіпелагу. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у вівторок, 12 серпня уряд Індонезії оголосив, що 40 аеропортів країни будуть відкриті для міжнародних рейсів. Серед нових летовищ - аеропорти на нікелевих копальнях у затоці Веда та промисловому парку Морували.

Генеральний директор цивільної авіації Міністерства транспорту Лукман Ф. Лайса заявив, що новим аеропортам необхідно підготувати імміграційні, митні та карантинні пункти, а також відповідати міжнародним стандартам безпеки та обслуговування, перш ніж вони зможуть обслуговувати прямі рейси.

Нагадаємо

Непал скасовує плату за дозволи на сходження на 97 вершин у північно-західних Гімалаях на два роки. Це рішення має на меті залучити туристів до маловідомих гір та стимулювати розвиток бідних прикордонних регіонів.

В Індонезії знайшли мертвою бразильську туристку, яка зірвалась з вулкана Рінджані