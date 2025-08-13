Индонезия расширяет сеть международных аэропортов, чтобы оживить туризм

Индонезия удвоила количество международных аэропортов, чтобы увеличить поток туристов в регионы страны-архипелага. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что во вторник, 12 августа, правительство Индонезии объявило, что 40 аэропортов страны будут открыты для международных рейсов. Среди новых аэропортов - аэропорты на никелевых рудниках в заливе Веда и промышленном парке Морували.

Генеральный директор гражданской авиации Министерства транспорта Лукман Ф. Лайса заявил, что новым аэропортам необходимо подготовить иммиграционные, таможенные и карантинные пункты, а также соответствовать международным стандартам безопасности и обслуживания, прежде чем они смогут обслуживать прямые рейсы.

Напомним

Непал отменяет плату за разрешения на восхождение на 97 вершин в северо-западных Гималаях на два года. Это решение имеет целью привлечь туристов к малоизвестным горам и стимулировать развитие бедных приграничных регионов.

В Индонезии нашли мертвой бразильскую туристку, сорвавшуюся с вулкана Ринджани