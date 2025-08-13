Индонезия расширяет сеть международных аэропортов, чтобы оживить туризм
Киев • УНН
Правительство Индонезии открыло 40 аэропортов для международных рейсов, удвоив их количество. Это решение направлено на увеличение потока туристов в регионы страны-архипелага.
Подробности
Отмечается, что во вторник, 12 августа, правительство Индонезии объявило, что 40 аэропортов страны будут открыты для международных рейсов. Среди новых аэропортов - аэропорты на никелевых рудниках в заливе Веда и промышленном парке Морували.
Генеральный директор гражданской авиации Министерства транспорта Лукман Ф. Лайса заявил, что новым аэропортам необходимо подготовить иммиграционные, таможенные и карантинные пункты, а также соответствовать международным стандартам безопасности и обслуживания, прежде чем они смогут обслуживать прямые рейсы.
Напомним
Непал отменяет плату за разрешения на восхождение на 97 вершин в северо-западных Гималаях на два года. Это решение имеет целью привлечь туристов к малоизвестным горам и стимулировать развитие бедных приграничных регионов.
