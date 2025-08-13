$41.450.06
12 августа, 17:43
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Индонезия расширяет сеть международных аэропортов, чтобы оживить туризм

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Правительство Индонезии открыло 40 аэропортов для международных рейсов, удвоив их количество. Это решение направлено на увеличение потока туристов в регионы страны-архипелага.

Индонезия расширяет сеть международных аэропортов, чтобы оживить туризм

Индонезия удвоила количество международных аэропортов, чтобы увеличить поток туристов в регионы страны-архипелага. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что во вторник, 12 августа, правительство Индонезии объявило, что 40 аэропортов страны будут открыты для международных рейсов. Среди новых аэропортов - аэропорты на никелевых рудниках в заливе Веда и промышленном парке Морували.

Генеральный директор гражданской авиации Министерства транспорта Лукман Ф. Лайса заявил, что новым аэропортам необходимо подготовить иммиграционные, таможенные и карантинные пункты, а также соответствовать международным стандартам безопасности и обслуживания, прежде чем они смогут обслуживать прямые рейсы.

Напомним

Непал отменяет плату за разрешения на восхождение на 97 вершин в северо-западных Гималаях на два года. Это решение имеет целью привлечь туристов к малоизвестным горам и стимулировать развитие бедных приграничных регионов.

Вита Зеленецкая

